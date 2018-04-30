فاندر فييرا ينتقل من الشارقة إلى عجمان لمدة موسمين

كشف نادي عجمان عن تعاقده رسميًا مع اللاعب البرازيلي فاندر فييرا، قادمًا من الشارقة لمدة موسمين.

وقال النادي عبر حسابه الرسمي على تويتر، يوم الاثنين: “إدارة النادي أنهت إجراءات التوقيع رسميًا مع اللاعب البرازيلي فاندر فييرا لمدة موسمين قادمًا من الشارقة”.

وكان فييرا لعب في الشارقة الموسم الحالي، وأحرز رقمًا مميزًا بتسجيل 7 ركلات جزاء، ولكنه خرج من حسابات المدرب عبدالعزيز العنبري في الموسم المقبل.

أنهت إدارة نادي عجمان إجراءات التوقيع رسمياً مع اللاعب البرازيلي فاندر فييرا لمدة موسمين قادماً من الشارقة pic.twitter.com/WquzL7Rf3l — Ajman Club (@AjmanClub) April 29, 2018

ويتولى تدريب عجمان المدرب المصري أيمن الرمادي، والذي قدّم مع الفريق موسمًا جيدًا، حيث احتل المركز الثامن برصيد 26 نقطة.

وكان عجمان فاز في آخر مباراة له هذا الموسم على فريق حتا بهدفين دون رد.

واحتل البرتقالي المركز الثامن برصيد 26 نقطة في الترتيب النهائي لدوري الخليج العربي هذا الموسم.