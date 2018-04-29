لماذا تم إيقاف تطبيق تقنية الفيديو في الدوري الإماراتي؟.. المشرف على المشروع يجيب (شاهد)

أثار نبأ إيقاف الاتحاد الإماراتي إيقاف تطبيق تقنية الحكم الفيديو المساعد بدوري الخليج العربي والمسابقات المحلية الأخرى مؤقتًا، جدلًا كبيرًا في الشارع الرياضي.

وفسر علي حمد، عضو لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي عضو فريق تقنية الفيديو في اتحاد الكرة، السبب الحقيقي خلف هذا القرار، في تصريحاته لقناة “دبي الرياضية”، قائلًا: “عندما طبقنا التقنية اعتمدنا على العقد الأساسي الذي وقعناه في بداية المشروع، وكنا موقعين على اتفاقية بيننا وبين المجلس التشريعي لكرة القدم (إيفاب)، والشيء المستحدث أنه يتم توقيع اتفاقية ثلاثية بين الفيفا والاتحاد المحلي والمجلس التشريعي، وهذه المذكرة يتم توقيعها بعد زيارة يقومون بها للاتحاد المحلي والاطلاع على كل الإجراءات التي قمنا بها، وأؤكد أننا استكملنا كل إجراءاتنا الجديدة وكل المتطلبات الفترة السابقة، وهذا إجراء جديد تم طرحه في ورشة العمل بداية شهر أبريل الحالي، وبناء عليه كل الاتحادات يتم زيارتها”.

علي حمد عضو فريق تقنية الفيديو في اتحاد الكرة يوضح سبب إيقاف تقنية الفيديو من قبل " IFAB" #المنصة

لمشاهدة البث المباشر على موقع القناة عبر الرابط التالي:https://t.co/a0AhfBg44t pic.twitter.com/xZHmrGWcoT — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) April 28, 2018

وأضاف: “أنا على تواصل مع الإيفاب ومتى يحددون الموعد نحن جاهزون، وسنأخذ التصريحات قبل نهائي كأس رئيس الدولة، ولو لم نقدر ستكون التقنية جاهزة قبل بداية الموسم الجديد”.

وتابع: “كاتحاد إماراتي لم نتلق أي خطاب من الفيفا بإيقاف التقنية، ما تلقيناه -فقط- مجرد رسالة بطلب التأجيل لحين زيارتكم، وهذه آلية جديدة ومستحدثة”.

علي حمد: "مسج" وراء إيقاف تقنية الفيديو من قبل " IFAB" ولا يوجد هناك كتاب رسمي لإيقاف التقنية#المنصة

لمشاهدة البث المباشر على موقع القناة عبر الرابط التالي:https://t.co/a0AhfBg44t pic.twitter.com/EgZUK6M2ut — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) April 28, 2018

وشدد: “أؤكد أننا لم نخالف أي بروتوكول، ونحن أول من شارك في وضع هذا البروتوكول مع المجلس التشريعي، وكنا نسير حسب البروتوكول المعمم على كل دول العالم، ويتم إيقاف وتأجيل التطبيق لحين زيارة وفد من إيفاب”.

وبدأ اتحاد الكرة تطبيق تقنية الحكم المساعد في دوري الخليج العربي رسميًا في مارس الماضي، اعتباراً من الجولة الـ 19، وحققت التجربة نجاحًا كبيرًا، وأدت إلى التقليل من الأخطاء التحكيمية.