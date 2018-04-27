نادي الفجيرة يُقيل مارادونا من تدريب الفريق بعد فشله في التأهل للدوري الإماراتي

أعلن نادي الفجيرة الإماراتي، اليوم الجمعة، إقالة الجهاز الفني لفريق كرة القدم الأول بالنادي بقيادة الأرجنتيني دييغو مارادونا، بعد فشله في التأهل المباشر لدوري الخليج العربي للمحترفين.

ووفقًا لصفحة النادي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، “إدارة نادي الفجيرة تقيل الجهاز الفني للفريق الأول”.

ويأتي القرار بعد فشل الفريق في التأهل المباشر للدرجة المحترفة بالتعادل مع خورفكان بهدف لكل منهما، في الجولة الثانية والعشرين والأخيرة للدرجة الأولى.

ولايزال أمام الفريق فرصة في التأهل عن طريق الملحق هو وفريق الحمرية (رابع الدرجة الأولى) بمواجهات فاصلة مع صاحبي المركزين الأخيرين للدرجة المحترفة.

وتأهل مباشرة للدرجة المحترفة فريقا بني ياس واتحاد كلباء.

مارادونا (57 عامًا) أسطورة كرة القدم الأرجنتينية والموهبة العالمية الأبرز في ملاعب كرة القدم حتى الآن، لعب للعديد من الأندية أبرزها بوكا جونيورز ونيولز أولد بويز الأرجنتينيين وبرشلونة وإشبيلية الإسبانيين، ونابولي الإيطالي.

ودرب منتخب الأرجنتيني الأول خلال المدة من 2008 إلى 2010، كما درب نادي الوصل الإماراتي.