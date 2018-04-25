الوصل يضرب موعدًا مع نادي العين في نهائي كأس رئيس الإمارات (فيديو)

الوصل يضرب موعدًا مع نادي العين في نهائي كأس رئيس الإمارات (فيديو)

المصدر: رويترز

تفوق نادي الوصل بركلات الترجيح على الوحدة في مباراة مثيرة بالدور قبل النهائي، بعد التعادل 3-3 بعد وقت إضافي، ليضرب موعدًا مع العين في نهائي كأس رئيس الإمارات، إذ سحق العين بطل دوري المحترفين منافسه شباب الأهلي دبي 6-صفر

وسجل الأرجنتيني سيباستيان تاليابوي (تيغالي) ثنائية للوحدة، بينما أحرز ثنائي البرازيل فابيو ليما وكايو هدفين للوصل خلال تعادل 2-2 بالوقت الأصلي.

وعند الانتقال لوقت إضافي وضع مراد باتنة الوحدة في المقدمة 3-2، لكن سالم العزيزي ساوى بين الكفتين مجددًا بإدراك التعادل للوصل.

وتفوق الوصل 5-4 بركلات الترجيح بعدما أهدر تيغالي الركلة الأولى.

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