الوصل يضرب موعدًا مع نادي العين في نهائي كأس رئيس الإمارات (فيديو)

تفوق نادي الوصل بركلات الترجيح على الوحدة في مباراة مثيرة بالدور قبل النهائي، بعد التعادل 3-3 بعد وقت إضافي، ليضرب موعدًا مع العين في نهائي كأس رئيس الإمارات، إذ سحق العين بطل دوري المحترفين منافسه شباب الأهلي دبي 6-صفر
وسجل الأرجنتيني سيباستيان تاليابوي (تيغالي) ثنائية للوحدة، بينما أحرز ثنائي البرازيل فابيو ليما وكايو هدفين للوصل خلال تعادل 2-2 بالوقت الأصلي.
وعند الانتقال لوقت إضافي وضع مراد باتنة الوحدة في المقدمة 3-2، لكن سالم العزيزي ساوى بين الكفتين مجددًا بإدراك التعادل للوصل.
وتفوق الوصل 5-4 بركلات الترجيح بعدما أهدر تيغالي الركلة الأولى.
مباراة ماراثونية تنتهي بفوز الوصل على الوحدة بركلات الترجيح..
شاهد أهداف المباراة الستة..#كأس_رئيس_الدولة #الوحدة_الوصل pic.twitter.com/cMEAANsx2Q
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٢٥ أبريل، ٢٠١٨