صحيفة برازيلية: نادي النصر الإماراتي يستهدف ضم مهاجم سانتوس البرازيلي

كشفت تقارير صحفية برازيلية عن أن إدارة نادي النصر الإماراتي عرضت مبلغ أربعة ملايين دولار لضم اللاعب الكولومبي جوناثان كوبتيت “30” عامًا، مهاجم سانتوس البرازيلي.

وبحسب ما نقلت “clicrbs” فإن وكيل اللاعب قال: إن مسؤولي النادي الإماراتي ينتظرون الرد منه، السبت المقبل؛ لتحديد موعد للاجتماع، علمًا بأن سانتوس كان قد ضم اللاعب في 2016 نظير 1.5 مليون دولار.

واللاعب سبق له الاحتراف في اتليتيك ناسيونال وسانتا الكولومبيين، ثم انتقل لفيليز سارسفيلد الأرجنتيني وسانتوس البرازيلي، وهما أبرز محطاته المهنية.

وسبق أن فاوض نادي الهلال السعودي اللاعب في صيف 2012؛ لتعويض غياب الدولي المغربي يوسف العربي إلى غرناطة الإسباني، بيد أن زوجة اللاعب رفضت وقتها القدوم للمملكة.