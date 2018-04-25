تقارير.. أحمد خليل وماميتش جددا تعاقدهما مع نادي العين الإماراتي

كشفت تقارير صحفية أن المدرب زوران ماميتش، والمهاجم الدولي أحمد خليل، جددا تعاقدهما مع نادي العين الإماراتي خلال الفترة الماضية.

وحسب ما نقلته صحيفة “البيان” نقلًا عن مصدر مطلع ووثيق الصلة، فإن النادي جدد تعاقده مع المدرب الكرواتي لعام آخر حتى 2019، فيما تم التعاقد مع أحمد خليل لمدة ثلاثة مواسم مقبلة بعد أن ضمه النادي بنظام الإعارة لستة أشهر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وبذلك يكون العين بدأ فعلياً أولى خطواته بخصوص الإحلال والإبدال للموسم الجديد، في حين لم يتسن الحصول على تأكيدات رسمية من مسؤولي العين.

وكانت تقارير أشارت إلى اقتراب عودة أحمد خليل إلى نادي شباب الأهلي دبي، والذي انتقل منه إلى العين في صفقة انتقال حر قبل الانتقال إلى الجزيرة أخيرًا، مشددين على أنه سيكون أساسيًا في الفريق على عكس العين والجزيرة، إذ لم يجد مكانًا له في التشكيلة الأساسية للفريقين.