الإمارات تعتمد قانونًا للسماح للمقيمين بالمشاركة في المسابقات الرياضية الرسمية بالدولة

كشف القائد العام لشرطة أبوظبي رئيس الهيئة العامة للرياضة، محمد خلفان الرميثي، عن اعتماد مجلس الوزراء القانون الاتحادي للسماح للفئات من أبناء المواطنات، وحملة جواز سفر الدولة ومواليد الدولة والمقيمين في الدولة من جميع الجنسيات، بالمشاركة في جميع المسابقات الرياضية الرسمية لمختلف الألعاب.

ووفقا لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات، يوم الثلاثاء، فإن هذا القرار يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”.. حيث اعتمد مجلس الوزراء القانون الاتحادي بخصوص السماح للفئات المقيمة في الدولة بالمشاركة في المسابقات الرسمية التي تقام في الدولة، وعدم اشتراط جنسية الدولة للمشاركة في هذه المسابقات، وتضم القائمة أبناء المواطنات، وحاملي جواز الدولة، ومواليد الدولة.. إضافة إلى المقيمين من مختلف الجنسيات.

محمد خلفان الرميثي رئيس #الهيئة_العامة_للرياضة يعلن اعتماد اللائحة التنفيذية لمشاركة اللاعبين أبناء المواطنات وحملة جواز سفر الدولة ومواليد الدولة والمقيمين في الدولة في المسابقات الرياضية الرسمية#أبوظبي_اليوم على قناة #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/PGYYtwMz94 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 24, 2018

ويعكس القرار الجديد حرص الحكومة على تفعيل دور المقيمين في المجتمع، وتعزيز مشاركتهم في مختلف الأنشطة والفعاليات الرسمية التي تُقام في الدولة، خاصةً أن الرياضية جزء لا يتجزأ من حضارة وتقدم الشعوب والمجتمعات، وتلقى إقبالاً منقطع النظير من مختلف أطياف المجتمع.

كما وجه مجلس الوزراء بوضع الضوابط والشروط اللازمة لتنفيذ هذا التوجيه، وبما يحقق الأهداف المرجوة منه.

وكشف الرميثي، في مؤتمر صحفي، عن تفاصيل مشاركة أبناء المواطنات وحملة جواز سفر الدولة ومواليد الدولة والمقيمين في الدولة في المسابقات الرياضية كالتالي: