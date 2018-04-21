رسميًا.. العين يسحق النصر ويحرز لقب الدوري الإماراتي للمرة 13

توّج نادي العين بلقب دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم عقب فوزه 4-صفر على النصر بفضل ثلاثية ماركوس بيرغ قبل جولة واحدة على النهاية اليوم السبت.

ورفع العين، المتوج باللقب 13 في تاريخه، رصيده إلى 50 نقطة بفارق سبع نقاط عن الوحدة صاحب المركز الثاني الذي خسر 3-2 أمام عجمان، بينما ظل النصر في المركز الرابع برصيد 36 نقطة.

ووضع بيرغ العين في المقدمة في الدقيقة 34 عندما تابع تسديدة القائد عمر عبد الرحمن (عموري) التي ارتدت من يد أحمد شامبيه حارس النصر ليضعها الدولي السويدي في الشباك.

????احتفال رائع من لاعبين الزعيم مع جمهور الامة العيناوية ???????????? pic.twitter.com/nVhyCdLpHv — كرة الإمارات ???????? (@uae_kooora) April 21, 2018

وبعد عشر دقائق أضاف بيرغ الهدف الثاني عندما تلقى تمريرة من البرازيلي كايو فرنانديز وضعها قوية برأسه في مرمى شامبيه.

وانفرد الدولي السويدي بصدارة هدافي المسابقة برصيد 21 هدفا عندما حول تمريرة عرضية برأسه أيضا إلى الشباك عندما ارتقى أعلى من اللبناني جوان أومري مدافع النصر في الدقيقة 62.

وبعدها ثلاث دقائق أطلق عموري تسديدة هائلة من خارج منطقة الجزاء ارتدت من العارضة.

وأضاف البديل أحمد خليل الهدف الرابع في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد تمريرة من عموري المنطلق في هجمة مرتدة سريعة.

نادي العين بطلا ل #دوري_الخليج_العربي 2017/18 .. ????تهانينا وألف مبروك لجميع المنتسبين للنادي من لاعبين، إدارة وجماهير ???????? Congratulations to @alainfcae #AGLeague 2017/18 champions pic.twitter.com/SQ0TbOQ2CN — Arabian Gulf League (@AGLeague) April 21, 2018

وقبل هدف خليل ألغى الحكم هدفا للياباني تسوكاسا شيوتاني بعد الاستعانة بنظام حكم الفيديو المساعد بداعي ارتكاب عموري لخطأ قبل تمرير الكرة إلى شيوتاني.

ورغم تحويل الوحدة تأخره بهدف المالي موديبو مايغا من ضربة رأس بعد 12 دقيقة من البداية إلى التقدم 2-1 إلا أن عجمان سجل هدفين متتاليين في الشوط الثاني ليحسم الفوز.

وتعادل القائد الأرجنتيني سيباستيان تاليابوي (تيغالي) من ضربة رأس في الدقيقة 26 وبعدها أضاف سالم سلطان الهدف الثاني للوحدة.

لكن البرازيلي إديلسون دي ميلو أدرك التعادل لعجمان في الدقيقة 51 من تسديدة مباشرة وأضاف مايجا هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه بعدها بسبع دقائق عندما.

وتقدم عجمان للمركز السابع برصيد 26 نقطة.