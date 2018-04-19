نادي النصر الإماراتي يضم البرازيلي روزا

تعاقد نادي النصر الإماراتي مع المهاجم البرازيلي صامويل روزا قادمًا من نادي حتا، كما أعلنت وسائل إعلام إماراتية.

وأوضحت وسائل الإعلام الإماراتية أن عقد روزا مع نادي النصر سيمتد لـ 3 مواسم بداية من الموسم المقبل 2018/2019، مقابل مليون دولار.

وسجل روزا 11 هدفًا في الدوري الإماراتي الموسم الحالي علمًا بأنه انضم لنادي حتا صيف العام 2016 قادمًا من فلومينينسي البرازيلي.

وكانت تقارير صحفية سعودية، قد قالت إن البرازيلي صامويل روزا مهاجم نادي حتا الإماراتي (27 عامًا)، تلقّى عرضًا من نادي النصر السعودي للعب في صفوفه الموسم المقبل.

وأوضح علي البدواوي رئيس نادي حتا، خلال تصريحات لصحيفة “الاقتصادية”، أن العرض الذي وصلهم من النصر مقدم من وكيل لاعبيْن برازيلي، وقال:”طالبنا وكيل اللاعبيْن بإحضار تفويض رسمي من نادي النصر للتفاوض، وهذا لم يحدث حتى الآن”.

وكان روزا يرتبط بعقد مع حتا، ينتهي صيف العام 2019 المقبل.

رسميًا النصر يتعاقد مع مهاجم حتا البرازيلي صامويل روزا بعقد يمتد إلى 3 سنوات . — الذيب UAE ‏ (@jazrawy5) April 19, 2018

صامويل روزا نصراوي لمدة 3 مواسم .. بقيمة مليون دولار !

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هدف روزا الأسطوري على النصر ???????? pic.twitter.com/lRocbPk1Rp — حدث الرياضة (@UAESoccer) April 19, 2018

#رسمياً #حصرياً ???????????????? نادي النصر ينجح بضم المهاجم البرازيلي صامويل روزا قادمًا من نادي حتا

• قيمة الشراء 1 M$

• مدة العقد 3 مواسم pic.twitter.com/omt73XFo8L — وجهة نظر ⚽ (@Alwsl_123) April 19, 2018