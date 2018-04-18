مدير نادي العين الإماراتي: لم نتلق أي عروض سعودية لضم عموري واللاعب سيجدد قريبًا (فيديو)

شدد مطر الصهباني، مدير نادي العين الإماراتي، على أن عمر عبدالرحمن “عموري“، نجم الفريق، مستمر وسيجد عقده قريبًا بتوجيهات عليا، بحسب وصفه.

وقال الصهباني في تصريحات لقناة “أبوظبي” الرياضية، اليوم الأربعاء: لم يصل إلينا أي عروض سعودية لضم عموري، أؤكد للجميع أن عمر باقٍ في العين والتوجيهات لدينا بضرورة تجديد عقده ولديه الرغبة الأكيدة بأن يكون متواجدًا مع الفريق والتجديد معه بتوجيهات عليا”.

هل هناك عروض من أندية سعودية لـ #عموري؟

مطر الصهباني مدير فريق العين يجيب بكل أمانة.. pic.twitter.com/dI0dkfcWwm — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 18, 2018

وأضاف: “عموري بالتأكيد لاعب كبير وهدف لكل الأندية الكبيرة، وكل ناد يطمح في الحصول على توقيعه ولكن ترعرعه في العين وحبه للنادي يؤكدان استمراره معنا”.

ولم يجدد “عموري” حتى الآن عقده مع الزعيم، ورغم تأكيد العيناوية أن عمر ابن النادي وسيبقى لمواسم مقبلة، إلا أن تقارير برزت في الساعات الأخيرة تمثلت في سعي أحد الأندية السعودية الكبيرة إلى جذب “المايسترو” إلى صفوفها في الموسم الجديد.