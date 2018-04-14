مجلس دبي الرياضي يعلن موازنات أندية الإمارة للعام 2018

كشف مجلس دبي الرياضي، اليوم السبت، موازنات أندية إمارة دبي للعام الحالي 2018، من منطلق الشفافية والحوكمة.
وتضم دبي أندية، شباب الأهلي دبي والوصل والنصر وحتّا ونادي دبي للرياضات البحرية، والفيكتوري تيم، ونادي دبي لأصحاب الهمم، ونادي دبي للشطرنج.
وموازنة نادي شباب الأهلي دبي هي الأعلى، ووصلت إلى 135 مليون درهم، ويعود السبب في ذلك إلى عملية دمج موازنات الأندية الثلاث التي تضم منها النادي، وهي الأهلي والشباب ودبي.
ووصلت موازنة نادي الوصل إلى 80 مليون درهم، في حين وصلت موازنة نادي النصر 50 مليون درهم، مقابل 30 مليون درهم لنادي حتّا، و36 مليونًا لنادي دبي للرياضات البحرية، و15 مليونًا للفيكتوري تيم، و14 مليونًا لنادي دبي لأصحاب الهمم، و3,375,490 لنادي دبي للشطرنج.
وأكد مجلس دبي الرياضي مؤخرًا تفعيل الجانب الاستثماري في أندية وشركات كرة القدم بدبي، وتطبيق خطة لمدة 5 أعوام؛ لتقليل الدعم الحكومي، بعد أن بدأ التطبيق الفعلي لقاعدة الموازنة الصفرية التي اعتمدها المجلس، ووجه الأندية وشركات كرة القدم في دبي بتطبيقها.
••• من منطلق الشفافية والحوكمة والإفصاح، يعلن مجلس دبي الرياضي عن موازنات الأندية الرياضية لعام 2018، وهي على النحو التالي: نادي دبي للرياضات البحرية: 36 مليون درهم نادي الوصل: 80 مليون درهم نادي النصر: 50 مليون درهم نادي شباب الأهلي دبي: 135 مليون درهم نادي حتا: 30 مليون درهم الفيكتوري تيم: 15 مليون درهم نادي دبي لأصحاب الهمم: 14 مليون درهم نادي دبي للشطرنج: 3,375,490 درهم وقد أصبحت موازنة نادي شباب الأهلي دبي 135 مليون درهم نتيجة دمج موازنات الأندية الثلاثة التي تألف منها النادي، وهي : الأهلي، الشباب، ودبي ••• In line with transparency, governance & disclosure, Dubai Sports Council announces the sports clubs' budgets for 2018 as follows: Dubai International Marine Club: AED 36 million Al Wasl Club: AED 80 million Al Nasr Club: AED 50 million Shabab Al Ahli Dubai Club: AED 135 million Hatta Club: AED 30 million Victory Team: AED 15 million Dubai Club for People of Determination: AED 11 million Dubai Chess Club: AED 3,375,490 Shabab Al Ahli Dubai Club’s budget has become AED 135 million as a result of merging the 3 clubs’ budgets: Al Ahli Club, Al Shabab Club & Dubai Club ••• #Dubai #DubaiSC #DXB #DSC #UAE #Dubai_Sports_Pulse #DubaiSportsCouncil #Sports #MyDubai #دبي #دبي_نبض_الرياضة #مجلس_دبي_الرياضي #الإمارات #رياضة
من منطلق الشفافية…
• مجلس دبي الرياضي يكشف عن موازنات أندية دبي:
– نادي ش. الأهلي: 135 مليون درهم
– نادي الوصل: 80 مليون درهم
– نادي النصر:50 مليون درهم
– نادي حتا: 30 مليون درهم
▪ش.الاهلي صاحب الميزانية الأكبر و النصر و حتا الأقل. pic.twitter.com/M1d2VZehzn
— سدّد (@UAEkick) April 14, 2018