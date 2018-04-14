مجلس دبي الرياضي يعلن موازنات أندية الإمارة للعام 2018

كشف مجلس دبي الرياضي، اليوم السبت، موازنات أندية إمارة دبي للعام الحالي 2018، من منطلق الشفافية والحوكمة.

وتضم دبي أندية، شباب الأهلي دبي والوصل والنصر وحتّا ونادي دبي للرياضات البحرية، والفيكتوري تيم، ونادي دبي لأصحاب الهمم، ونادي دبي للشطرنج.

وموازنة نادي شباب الأهلي دبي هي الأعلى، ووصلت إلى 135 مليون درهم، ويعود السبب في ذلك إلى عملية دمج موازنات الأندية الثلاث التي تضم منها النادي، وهي الأهلي والشباب ودبي.

ووصلت موازنة نادي الوصل إلى 80 مليون درهم، في حين وصلت موازنة نادي النصر 50 مليون درهم، مقابل 30 مليون درهم لنادي حتّا، و36 مليونًا لنادي دبي للرياضات البحرية، و15 مليونًا للفيكتوري تيم، و14 مليونًا لنادي دبي لأصحاب الهمم، و3,375,490 لنادي دبي للشطرنج.

وأكد مجلس دبي الرياضي مؤخرًا تفعيل الجانب الاستثماري في أندية وشركات كرة القدم بدبي، وتطبيق خطة لمدة 5 أعوام؛ لتقليل الدعم الحكومي، بعد أن بدأ التطبيق الفعلي لقاعدة الموازنة الصفرية التي اعتمدها المجلس، ووجه الأندية وشركات كرة القدم في دبي بتطبيقها.