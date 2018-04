مجلس دبي الرياضي يعلن موازنات أندية الإمارة للعام 2018

••• من منطلق الشفافية والحوكمة والإفصاح، يعلن مجلس دبي الرياضي عن موازنات الأندية الرياضية لعام 2018، وهي على النحو التالي: نادي دبي للرياضات البحرية: 36 مليون درهم نادي الوصل: 80 مليون درهم نادي النصر: 50 مليون درهم نادي شباب الأهلي دبي: 135 مليون درهم نادي حتا: 30 مليون درهم الفيكتوري تيم: 15 مليون درهم نادي دبي لأصحاب الهمم: 14 مليون درهم نادي دبي للشطرنج: 3,375,490 درهم وقد أصبحت موازنة نادي شباب الأهلي دبي 135 مليون درهم نتيجة دمج موازنات الأندية الثلاثة التي تألف منها النادي، وهي : الأهلي، الشباب، ودبي ••• In line with transparency, governance & disclosure, Dubai Sports Council announces the sports clubs' budgets for 2018 as follows: Dubai International Marine Club: AED 36 million Al Wasl Club: AED 80 million Al Nasr Club: AED 50 million Shabab Al Ahli Dubai Club: AED 135 million Hatta Club: AED 30 million Victory Team: AED 15 million Dubai Club for People of Determination: AED 11 million Dubai Chess Club: AED 3,375,490 Shabab Al Ahli Dubai Club’s budget has become AED 135 million as a result of merging the 3 clubs’ budgets: Al Ahli Club, Al Shabab Club & Dubai Club ••• #Dubai #DubaiSC #DXB #DSC #UAE #Dubai_Sports_Pulse #DubaiSportsCouncil #Sports #MyDubai #دبي #دبي_نبض_الرياضة #مجلس_دبي_الرياضي #الإمارات #رياضة

