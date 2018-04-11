مروان بن غليظة يعد بتأهل المنتخب الإماراتي لنهائي كأس آسيا.. ويفسر تصريحاته عن كأس العالم

كشف مروان بن غليطة، رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، عن خطة العمل التي يسير عليها الاتحاد الفترة المقبلة، واعدًا بتأهل “الأبيض” لنهائي مسابقة كأس أسيا 2019 المقبلة.

وتستعد الإمارات لاستضافة النسخة السابعة عشرة لمنافسات كأس أمم أسيا 2019 في الفترة بين 5 يناير لـ1 فبراير من العام المقبل.

وقال مروان في حوراه مع قناة “أبوظبي الرياضية”، مساء الثلاثاء: “هدفنا هو الوصول لنهائي كأس آسيا، هذا ما نعمل من أجله، أعد الجماهير ببذل كل الجهد لتحقيق هذا الأمر”.

وأضاف: “عندما شاركنا في كأس الخليج الأخيرة كان الأمر من أجل مشاركة الكويت فرحتهم، بجانب إعداد المنتخب، ولم يكن الفوز بالبطولة هو الهدف الرئيس”.

وتابع: “لم يكن منتخبنا المرشح الأول للفوز بالبطولة، منتخبا السعودية والعراق كانا أبرز المرشحين للتتويج، لم يتوقع أحد فوز عمان باللقب، تأهلنا للنهائي وكنا قريبين من اللقب، لكن لم يحدث، لاعبو المنتخب قدموا مستوى مميزًا وأداءً جيدًا بغض النظر عما قيل في وسائل الإعلام”.

وطالب رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم بضرورة قيام وسائل الإعلام بمساندة اللاعبين والمساعدة في تعبئتهم نفسيًا قبل خوض منافسات كأس آسيا 2019.

وشدد ابن غليطة على وجود مباريات قوية للمنتخب خلال فترة الإعداد لكأس آسيا، مشيرًا إلى أن الخطط الموضوعة للاستعداد للبطولة طموحة للغاية ويتم تطبيقها على أرض الواقع وفقًا للإمكانيات، مؤكدًا ضرورة استغلال الفترة المتبقية على انطلاق البطولة بشكل جيد.

وأشاد رئيس الاتحاد بالإيطالي ألبرتو زاكيروني، المدير الفني للأبيض، مشيرًا إلى أنه استوفى جميع الشروط قبل التعاقد معه مدربًا للمنتخب، ويجد أنه يرغب في التتويج بكأس آسيا للمرة الثانية.

وسبق ونجح زاكيروني في قيادة منتخب اليابان بالتتويج ببطولة كأس آسيا عام 2011 والتي أقيمت بقطر.

وأردف: “هذا المنتخب ليس جديدًا، لقد تم تكوينه منذ سنوات، وفاز بكأس الخليج في البحرين، وحل ثالثًا في خليجي السعودية وبطولة آسيا في أستراليا، كل الأمور واردة في كرة القدم”.

أسامة الأميري لابن غليطة: إذا مانجحت في كأس آسيا.. ماقرارك؟

وبن غليطة يرد: "لا تحاتي"

"والدعم تغير لأسباب لا أعرفها"#بن_غليطة على #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/j9KJvL8DKz — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 10, 2018

كما شدد رئيس الاتحاد الإماراتي، على أن تصريحه السابق بشأن التأهل لكأس العالم 2018 فسر بشكل خاطئ.

وفشل المنتخب الإماراتي في التأهل لمونديال روسيا لصالح اليابان والسعودية، بجانب فشله في حجز بطاقة المقعد الإضافي والتي ذهبت لأستراليا من مجموعة الأبيض.

وكانت وسائل الإعلام نقلت تصريحات لرئيس اتحاد الكرة الإماراتي للاعبين بإبلاغهم بأن التأهل للمونديال أسهل من الوصول للمريخ.

وأوضح بن غليطة: “لا يمكن لأي اتحاد كرة جديد أن يقوم بنسف عمل من سبقوه، أول ما قمنا به هو دعم المجموعة الحالية من اللاعبين”.

وأضاف: “قمنا باستثمار فوز المنتخب على اليابان في أرض الأخير بالمونديال بشحن اللاعبين نفسيًا، وتم تفسير تصريحاتي بشأن المريخ بشكل خاطئ، ولا يمكن أن أخرج كل يوم لتوضيح تصريحاتي”.

وتابع: “ما قلته للاعبين هو أن هناك مشروعًا من شباب إماراتي بدعم من الدولة للوصول للمريخ، وكرة القدم أسهل من ذلك، هذا ما قلته لكن تم تفسيره بشكل خاطئ”.

وأكمل: “ما كتبه الصحفي أمر يخصه، وما يُنشر هم مسؤولون عنه، لكن يجب أن نتفق أن كرة القدم أسهل من الوصول للمريخ، لكن ليس معنى هذا أن نستسهل الأمور، كرة القدم تعترف بالعطاء”.

وأتم: “قمنا باستثمار كل شيء من أجل الوصول للمونديال لكن في النهاية النتائج بيد الله”.