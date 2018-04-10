شباب الأهلي دبي يقترب من ضم أحمد خليل والعطاس

قالت قناة الشارقة الرياضية، عبر حسابها على تويتر، إن نادي شباب الأهلي دبي اقترب من استعادة لاعبه السابق ولاعب العين الحالي أحمد خليل، وضم أحمد العطاس مهاجم الجزيرة.

ولعب أحمد خليل لأهلي دبي قبل دمجه مع ناديي الشباب ودبي ليصبح شباب الأهلي دبي.

وأشارت الشارقة الرياضية إلى اقتراب اكتمال الصفقة، كما أشارت إلى اقتراب شباب الأهلي أيضًا من ضم أحمد العطاس مهاجم الجزيرة على الرغم من رفض ناديه.

وقال مدير فريق الكرة الأول بنادي الجزيرة، حسين سهيل، إن العطاس باق في صفوف الفريق الذي نشأ وتربى فيه.

وقال حسين سهيل في تصريحات نقلتها صحيفة “الإمارات اليوم”: “ليس صحيحًا ما تم تداوله عن انتقال مهاجم الجزيرة أحمد العطاس إلى صفوف فريق شباب الأهلي في الموسم المقبل في صفقة انتقال حر، واللاعب باق في صفوف نادي الجزيرة، ولن يلعب لأي ناد آخر”.

وأضاف: “سيتم تجديد عقد اللاعب الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي قريبًا جدًا، وسيتم الإعلان الرسمي عنه، وغالبًا بعد انتهاء الفريق من منافسات بطولة كأس رئيس الدولة، في ظل تركيز الجميع في الوقت الحالي على مباراة الوحدة التي ستقام غدًا، على استاد بني ياس في دور الثمانية”.