رسميًا.. العين والجزيرة والوصل يمثلون الإمارات في البطولة العربية

أعلن الاتحاد الإماراتي، اليوم الخميس، رسمًيا، أن أندية العين والجزيرة والوصل سيمثلون الإمارات في البطولة العربية للأندية التي تبدأ في أغسطس المقبل، بمشاركة 32 ناديًا.

وجاء إعلان الاتحاد الإماراتي خلال مؤتمر صحفي عُقد، ظهر اليوم، بمقره في مدينة زايد الرياضية بحضور عبدالله ناصر الجنيبي، نائب رئيس الاتحاد الإماراتي، رئيس لجنة دوري المحترفين، وطلال آل الشيخ، مستشار رئيس الاتحاد العربي مدير البطولة العربية للأندية، إلى جانب ممثلي أندية العين والجزيرة والوصل.

وقال عبدالله ناصر الجنيبي، إن الاتحاد الإماراتي قرر توفير كل عناصر النجاح لهذا التجمع العربي.

وأكد الجنيبي أن مشاركة أندية إماراتية في البطولة يأتي في ظل السعي الدائم والمستمر لتجسيد وتعزيز أواصر الصداقة والمحبة بين الشباب العربي في كافة المجالات، خاصة المجال الرياضي.

كما قال طلال آل الشيخ مستشار رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، إن الفائز باللقب سيحصل على 6 ملايين دولار، إضافة إلى توزيع جوائز مالية على كل الفرق المشاركة حسب تأهلها للأدوار المختلفة في البطولة.

وتقام بطولة 2018 بنظام الذهاب والإياب وبخروج المغلوب، على أن تُجرى قرعة دور الـ 32 منتصف أو أواخر إبريل الحالي على أقصى تقدير، وأن تقام مباراة الذهاب في دور الـ 32 شهر أغسطس المقبل والإياب في ديسمبر، بينما تختتم البطولة بالدور النهائي في شهر أبريل 2019.

وتأكد مشاركة أندية الهلال والاتحاد والأهلي من السعودية، وأندية الأهلي والزمالك والإسماعيلي من مصر، في حين اعتذر نادي الوحدة الإماراتي عن المشاركة في البطولة إلى جانب أندية قطر.

يشار إلى أن الترجي التونسي هو بطل النسخة الأخيرة بفوزه على الفيصلي الأردني بنتيجة 3/2 في المباراة النهائية.