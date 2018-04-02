الوحدة الإماراتي يعتذر رسميًا عن عدم المشاركة في البطولة العربية (فيديو)

اعتذر أحمد الرميثي، رئيس نادي الوحدة الإماراتي، عن عدم مشاركة ناديه في النسخة الجديدة من البطولة العربية للأندية، التي من المقرر إقامتها أغسطس المقبل.

وأوضح الرميثي في تصريحات لقناة أبوظبي الرياضية، مساء الأحد، أن النادي اعتذر عن عدم المشاركة بعدما تم العرض عليهم إذ كانت الأولوية لناديي العين والجزيرة، لكن الوحدة اعتذر لمنح الفرصة لأندية إماراتية أخرى للمشاركة.

وقال إن مشاركة الوحدة في البطولة الماضية كان من أجل تواجد اسم الإمارات فقط، ولم يكن الوحدة مستعدًا لهذه المشاركة؛ إذ كان الفريق تعاقد مع مدرب جديد، ومع ذلك شاركنا لأجل تواجد فريق يمثل الإمارات.

"الوحدة يعتذر رسميا عن البطولة العربية هذا العام"

الرميثي: عرض علينا الأمر واعتذرنا بسبب أننا تواجدنا من قبل#أبوظبي_اليوم #أبوظبي_الرياضية pic.twitter.com/8GZs0PC4HR — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 1, 2018

وكان الوحدة احتل المركز الأخير في المجموعة الأولى للبطولة الأخيرة بعد الخسارة أمام الأهلي المصري والفيصلي الأردني ونصر حسن داي الجزائري.

يذكر أن البطولة ستنطلق في أغسطس المقبل بمشاركة 32 فريقا بنظام الذهاب والإياب، وسيحصل البطل على جائزة قدرها 6 ملايين دولار، وتأكد مشاركة الكويت والقادسية من الكويت والأهلي والإسماعيلي والزمالك من مصر والنجم والترجي من تونس والرمثا الأردني وأهلي طرابلس، ولم يتم تحديد الأندية الإماراتية التي ستشارك في النسخة المقبلة.