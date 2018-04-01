هل يلعب حسام غالي في الفجيرة الإماراتي تحت قيادة مارادونا؟

كشف ناصر اليماحي، رئيس نادي الفجيرة، عن إمكانية انضمام حسام غالي، قائد النادي الأهلي المصري، للفريق الإماراتي، خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد الإشادة التي تلقاها من المدرب الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا.

وكان الأهلي فاز على الفجيرة بنتيجة 4-1 في مباراة ودية أقيمت الأسبوع الماضي، في إطار احتفالات الفريق الإماراتي بمرور 50 عامًا على تأسيسه، وسجل خلالها غالي هدفًا رائعًا بمقصية.

وقال رئيس الفجيرة في تصريحات إذاعية، اليوم الأحد: “مارادونا يرتبط بعلاقة اجتماعية رائعة مع لاعبي الفريق، وهو ما يساعد اللاعبين على اللعب بشكل جيد، هو يعشق النجوم واللاعبين الذين يؤدون بشكل جيد، وهو ما ظهر خلال مصافحة حسام غالي”.

وكانت تقارير إماراتية كشفت عن حوار تم بين مارادونا وحسام غالي، حيث قال مدرب الفجيرة: “أحببت طريقة أدائك”.. ليرد عليه قائد الأهلي “أحبك كثيراً، أنت جعلتنا نحب كرة القدم ومتعتها وفنها الجميل”.

وأضاف اليماحي: “من الممكن أن نرى حسام غالي بقميص الفريق في الفترة المقبلة ويلعب تحت قيادة الأسطورة مارادونا، كل شيء وارد والأيام المقبلة قد تشهد الكثير”.

وواصل: “مارادونا مكسب لأي نادي، خصوصًا أنه تربطه علاقة كبيرة بجميع رؤوساء الاتحادات والأندية الكبرى في العالم، ودوره أكثر من مدرب فقط”.

وعن المباراة التي خاضها فريقه أمام الأهلي، شدد: “احتفالية مرور 50 عامًا على تأسيس النادي بمشاركة النادي الأهلي، مرت بشكل أكثر من رائع”، لافتًا إلى أن وجود الأهلي في الاحتفالية يعد نجاحًا كبيرًا لها.

وأردف: “تواجد الأهلي كان عاملاً مؤثرًا في الجماهير والمسؤولين، والجميع شاهد الحضور الجماهيري الكبير في المباراة”.

وأكمل: “قمت بزيارة الأهلي ووجدت كرم ضيافة كبيرًا من مسؤوليه، وزيارتي كانت بداية علاقتنا بالأهلي ونتمنى أن تكون هناك علاقات وتواصل وتعاون بيننا”.

وأتم: “سنحاول الاستفادة من خبرة الأهلي في كل الألعاب التي يمارسها، بالإضافة للاستعانة ببعض لاعبي الأهلي في الدوري الإماراتي، بعد نجاح تجربة اللاعب المصري في الخليج”.

يذكر أن الفجيرة حقق الفوز أمس السبت على العربي بهدفين نظيفين بالجولة الـ19 في دوري الدرجة الأولى الإماراتي، ليستعيد الوصافة مرة أخرى برصيد 39 نقطة.