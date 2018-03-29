مباراة الوحدة والوصل.. مشجع يطلب ذهبية تيغالي واللاعب يرد: أنت مجنون؟ (فيديو)

شهدت احتفالات نادي الوحدة بفوزه بلقب كأس الخليج العربي لقطة طريفة كان بطلها النجم الأرجنتيني سبيستيان تيغالي، عقب الفوز 2/1 على الوصل في المباراة النهائية.

فخلال احتفال اللاعبين مع الجماهير طلب مشجع لنادي الوحدة من تيغالي أن يهديه الميدالية الذهبية التي حصل عليها، لكن النجم الأرجنتيني أشار إليه وكأنه يقول: “هل أنت مجنون”؟

وسجل الأرجنتيني سبيستيان تيغالي الهدف الثاني للوحدة، لينجح الفريق في الفوز 2/1 ويتوج باللقب للمرة الثانية في تاريخه، في حين لم ينجح الوصل في الفوز باللقب من قبل.

وانتقل تيغالي البالغ من العمر 33 عامًا إلى الوحدة العام 2013 قادمًا من الشباب السعودي، وسجل الموسم الحالي 15 هدفًا في 20 مباراة في بطولتي الدوري الإماراتي ودوري أبطال آسيا.

أحد أوفياء جماهير الوحدة يطلب من تيجالي الميدالية الذهبية..

تيجالي بابتسامة ودعابة يرد: “أنت مجنون”#كأس_الخليج_العربي pic.twitter.com/dEzmsJYzjt — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٢٩ مارس، ٢٠١٨