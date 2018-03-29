لاعبو الوحدة يحتفون بإسماعيل مطر عقب الفوز على الوصل والتتويج بكأس الخليج (فيديو)

احتفى لاعبو الوحدة بقائدهم إسماعيل مطر، عقب الفوز على الوصل والتتويج بلقب بطولة كأس الخليج العربي على استاد هزاع بن زايد في إمارة العين.

وحمل لاعبو الوحدة إسماعيل مطر وألقوه في الهواء، كما هتفت الجماهير باسمه في احتفالها بالفوز باللقب الثاني في بطولة كأس الخليج.

ويلعب إسماعيل مطر البالغ من العمر 34 عامًا للوحدة منذ العام 2001، ويعد أحد أبرز لاعبي الفريق في تاريخه، وشارك مع الفريق 18 مباراة الموسم الحالي ونجح في تسجيل هدفين.

ونجح الوحدة في الفوز بلقب كأس الخليج العربي بفضل هدفين من طارق الخديم وسبيستيان تيغالي.

وهذا اللقب الثاني للفريق في بطولة كأس الخليج العربي، علمًا أن الفريق يحتل المركز الثاني على لائحة ترتيب الدوري الإماراتي بفارق 4 نقاط عن العين المتصدر.

اسماعيل مطر يتحدث عن مستقبله مع #الوحدة.. “في النهاية هذه كرة قدم وكل ناد يبحث عن مصلحته”

“لا يهمني في كرة القدم إلا أني أحبها.. والباقي مكملات”

بـ ابتسامة: لعبنا أخر 3 مباريات بطردين، وعلينا مراجعة حساباتنا pic.twitter.com/iSQC502o9S — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٢٩ مارس، ٢٠١٨