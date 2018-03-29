مباراة الوحدة والوصل.. الحكم يطرد محمد برغش بعد الرجوع إلى حكم الفيديو (شاهد)

شهدت مباراة الوحدة ومنافسه الوصل في نهائي كأس الخليج العربي استعانة الحكم يعقوب الحماد بتقنية حكم الفيديو؛ لطرد اللاعب محمد برغش لاعب الوحدة.

وكشفت لقطات الفيديو أن برغش تدخل بشكل خشن على أحد لاعبي الوصل، إذ داس بقدمه على قدم لاعب الفريق المنافس، ليقرر الحكم يعقوب الحماد طرد اللاعب مباشرة في الدقيقة 80 من المباراة.

ولم يؤثر الطرد كثيرًا على مجريات المباراة، حيث ظلت النتيجة على حالها 2/1 لصالح الوحدة.

وكان الحكم اليعقوبي قد طرد أيضًا أحمد راشد من الوحدة في الدقيقة 67، بعد تدخل خشن على فابيو دي ليما.

وجاءت أهداف المباراة عبر طارق أحمد الخديم وسبيستيان تيغالي للوحدة في الدقيقتين 14 و30، في حين سجل رونالدو منديز للوصل في الدقيقة 61.

وأحرز الوحدة اللقب للمرة الثانية في تاريخه، في حين لم ينجح الوصل من قبل في الفوز بالبطولة.