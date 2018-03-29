أهداف مباراة الوحدة والوصل.. أصحاب السعادة يتقدمون بثنائية (فيديو)

سجل طارق أحمد الخديم الهدف الأول لفريقه الوحدة في مباراته أمام الوصل في نهائي كأس الخليج العربي، على ملعب هزاع بن زايد في إمارة العين.

ونجح لاعبو الوحدة في اختراق دفاع الوصل، ليمرر المغربي مراد باتنا الكرة إلى طارق أحمد الذي تلاعب بأحد مدافعي الوصل، ثم سدّد بقوة على يسار الحارس حميد النجار.

وأضاف الأرجنتيني سبيستيان تيغالي الهدف الثاني للوحدة في الدقيقة 30، بعدما وصلته كرة عرضية متقنة من مراد باتنا ليودعها الشباك برأسه بقوة في الزاوية اليسرى للحارس حميد النجار

ويسعى الوحدة إلى الفوز بالبطولة للمرة الثانية، في حين لم يحقق الوصل اللقب من قبل.

ويملك الفريقان تاريخًا كبيرًا من اللقاءات التي جمعتهما، ولكن هذا اللقاء يعد أول نهائي منذ التحول إلى نظام المحترفين بين الوصل والوحدة.

وكان آخر نهائي جمع بين الفريقين في كأس رئيس الدولة العام 2000، الذي فاز به الوحدة بضربات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، وحقق خلالها الوحدة أول بطولة له في كأس رئيس الدولة.