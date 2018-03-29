مباراة الوحدة والوصل.. من يقتل أحلام الآخر في نهائي كأس الخليج العربي؟

يلتقي مساء الخميس فريق الوحدة مع نظيره الوصل على ملعب هزاع بن زايد بإمارة العين في نهائي بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم.

يسعى كل فريق لحصد البطولة في ظل الجماهيرية والشعبية للوحدة والوصل في الإمارات وتقديم الفريقين لموسم مميز.

وتستعرض شبكة “إرم نيوز” في التقرير التالي ملامح مواجهة الوصل والوحدة فإلى السطور التالية:

أزمة تنظيمية

واجه نهائي كأس الخليج العربي أزمة تنظيمية خاصة بملعب اللقاء بعدما كان من المقرر إقامته على ملعب راشد ثم تم نقله إلى ملعب هزاع بن زايد.

وتسبب القرار في حالة من الجدل خاصة أن بعض جماهير العين عبر مواقع التواصل الاجتماعي أعلنت دعم الوصل، كما أن الوحدة خسر بستة أهداف على نفس الملعب قبل أسبوعين تقريبًا.

ورفض المدرب الروماني لورينت ريجيكامب المدير الفني للوحدة، الحديث عن أزمة الملعب مكتفيًا بالإشادة بملعب هزاع بن زايد وجودة أرضيته.

صراع التاريخ

يملك الفريقان تاريخًا كبيرًا من اللقاءات التي جمعتهما ولكن هذا اللقاء يعد أول نهائي منذ التحول إلى نظام المحترفين بين الوصل والوحدة.

وكان آخر نهائي جمع بين الفريقين في كأس رئيس الدولة عام 2000، الذي فاز به الوحدة بضربات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، وحقق خلالها الوحدة أول بطولة له في كأس رئيس الدولة.

وفاز الوحدة بلقب كأس الخليج العربي مرة وحيدة عام 2016 على حساب الشباب كما خسر اللقب مرة أمام العين.

ولم يفز الوصل باللقب منذ التحول لنظام الاحتراف.

تيغالي سلاح ريجيكامب

يتسلح المدرب ريجيكامب بتشكيلته وطريقته الهجومية التي ترتكز على قدرات الهداف الأرجنتيني سباستيان تيغالي الذي يعيش حالة من التألق اللافت هذا الموسم.

ويراهن ريجيكامب على دعم الثنائي المغربي مراد باتنة والمجري بلازيس دجودجاك بجانب خبرات إسماعيل مطر اللاعب المخضرم.

جماعية الوصل ومنظومة اروابارينا

يعتمد الوصل على الأداء الجماعي للمدرب رودلفو أروابارينا الذي يراهن على الدفاع المحكم واستغلال المساحات في دفاع المنافسين.

يراهن الوصل على نجمه البرازيلي فابيو دي ليما مع الثنائي كايو ورونالدو مينديز مع دعم الأسترالي كاسيريس وعلي سالمين.

وأكد طارق العشري مدرب الشعب الإماراتي الأسبق لـ”إرم نيوز” أن الوحدة والوصل ناديان لهما تاريخ كبير وجماهيرية واسعة وهو ما يزيد من صعوبة اللقاء.

وأضاف: “قدرات الهدافين خاصة تيجالي وليما ستحسم الكثير من ملامح اللقاء كما أن عدم ترك مساحات في دفاع الفريق تجعل الأمور أصعب لهز الشباك”.