نهائي كأس الخليج العربي.. مدرب الوحدة متفائل.. والوصل “حذر”

سيكون محبو الكرة الإماراتية على موعد مع مواجهة من العيار الثقيل غدًا الخميس، عندما يلتقي الوحدة مع الوصل في المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج العربي، على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين.

وينتظر المتابعون أن تتسم المباراة بالقوة والإثارة البالغة، إذ تجرى بين الفريقين اللذين يحتلان المركزين الثاني والثالث، في ترتيب دوري الخليج العربي هذا الموسم حتى الآن.

وكان الفريقان في مشوارهما بالبطولة قد تواجدا ضمن فرق المجموعة الثانية، التي تصدرها في مرحلة المجموعات فريق شباب الأهلي-دبي وحل الوحدة ثانيًا والوصل ثالثًا.

وتغلب الوحدة على العين 7-2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بدور الثمانية، قبل أن يصعد إلى الدور النهائي عقب فوزه 8-5 على دبا الفجيرة في مجموع المباراتين.

في المقابل، فاز الوصل 3-2 على النصر في مجموع لقائي الذهاب والإياب بدور الثمانية، وقد حجز بطاقة العبور للنهائي، بفوزه على شباب الأهلي-دبي بالنتيجة نفسها في إجمالي مباراتي الدور قبل النهائي.

مدرب الوصل: المباراة صعبة

وأكد الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب الوصل، أن مباراة فريقه أمام نادي الوحدة ستكون مباراة قوية وصعبة، نظرًا لكونها مباراة نهائي بين فريقين كبيرين في الكرة الإماراتية، تمكنا من الصعود إلى المباراة النهائية بكل أحقية.

وقال أروابارينا في مؤتمر صحفي: “قمنا بتقديم أداء مميز جدًا طوال مباريات الدور الأول، دعم الفريق في تحقيق نتائج مميزة ساعدته على تصدر الدوري، لكن في الدور الثاني رغم ما قدمنا من أداء جيد، إلا أن النتائج لم تساعدنا على مواصلة المنافسة على اللقب”.

وشدد المدرب الأرجنتيني على أن المباراة ستكون مفتوحة لكل الاحتمالات بين الفريقين، وأن الفوز بالبطولة سيكون من نصيب الفريق الأكثر جاهزية، والأكثر تركيزًا طوال مجريات المباراة.

مدرب الوحدة متفائل

على الجانب الآخر قلل الروماني لورينت ريجيكامب مدرب الوحدة، من تأثير إعلان بعض مشجعي نادي العين دعمهم لنادي الوصل.

وقال ريجيكامب اليوم الأربعاء: “لا أعتقد أننا عندما نلعب على ملعب العين، سيكون الملعب خصمًا لنا، وتركيزنا سيكون في النهائي وتحقيق الفوز، والاحتفال باللقب بعد ذلك”.

وأضاف: “كل الظروف مهيأة أمام الوحدة لتحقيق اللقب، خاصة أن الصفوف مكتملة”.

وحذر من خطورة الوصل، مؤكدًا أنه يضم لاعبين قادرين على تغيير نتيجة المباراة في أي وقت، مثلما حدث في نصف النهائي أمام شباب الأهلي-دبي.