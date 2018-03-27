النادي الأهلي المصري يهزم الفجيرة الإماراتي برباعية ودية (فيديو)

اكتسح النادي الأهلي المصري نظيره الفجيرة الإماراتي 4-1، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ، الثلاثاء، في ملعب الفجيرة بمناسبة مرور 50 عامًا على تأسيس النادي الإماراتي .

وسجل رباعية الأهلي إسلام محارب (ثلاثة أهداف) وحسام غالي “هدف”، فيما سجل هدف الفريق الإماراتي دانيلو.

الأهلي المصري يفوز على الفجيرة الإماراتي بـ 4 أهداف مقابل هدف واحد في الإحتفالية الاستثنائية باليوبيل الذهبي

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شاهد أهداف المباراة#الفجيرة_الأهلي#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/mW5mg256PL — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) March 27, 2018

وخاض الأهلي هذه المباراة دون لاعبيه الدوليين بالمنتخبين الأول والأولمبي بجانب رباعي الفريق الأجنبي علي معلول وباكا وأغايي ووليد آزارو، فيما خاضها الفُجيرة مُدعمًا بعدد كبير من النجوم العرب في مقدمتهم عمر عبد الرحمن “عموري”.

ونجحت “دكة” الأهلي في الظهور بمستوى جيد، وأمطرت الفريق الإماراتي الذي يتولّى تدريبه الأسطورة الأرجنتينية دييغو مارادونا بعدد وافر من الأهداف.