وزير الرياضة العراقي: الإمارات أسهمت في رفع الحظر الدولي

قال عبد عبطان وزير الشباب والرياضة العراقي، إن دولة الإمارات دعمت ملف العراق لرفع الحظر الدولي عن الملاعب العراقية.

وأعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم موافقة الاتحاد الدولي “الفيفا” على رفع الحظر عن إقامة المباريات الدولية في العراق، على أن يكون رفع الحظر على ملاعب مدن أربيل والبصرة وكربلاء.

وفرض الاتحاد الدولي الحظر الأخير على الملاعب العراقية عام 2013؛ بسبب سوء التنظيم، وتردي الوضع الأمني في البلاد بعد اجتياح تنظيم داعش لعدة مدن عراقية.

وأوضح عبطان، أن دولة الإمارات كانت داعمة لملف بلاده لرفع الحظر عن الملاعب، مشيرًا إلى أنه يترقب مباراة ودية بين منتخبي الإمارات والعراق على أرض الأخير.

وقال عبطان: “الجماهير العراقية ترغب برؤية المنتخب الأبيض وهو يلاقي شقيقه منتخب أسود الرافدين على أحد الملاعب العراقية”.

وتابع: “المنتخب الإماراتي سيلاقي كل الحب والتقدير والاحترام والترحيب الحار من الجماهير العراقية والتي رحبت في وقت سابق بالمنتخب السعودي الشقيق”.

واستضاف المنتخب العراقي نظيره السعودي على ملعب البصرة الدولي في 28 من الشهر الماضي، وكانت الغلبة لأسود الرافدين بنتيجة 4/1 في مباراة جماهيرية حاشدة.