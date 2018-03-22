شاهد.. لاعب الوصل يعتدي على مهدي علي والمدرب يرفض اعتذاره (فيديو)

شهدت مباراة نادي شباب الأهلي دبي ومنافسه الوصل، في إياب نصف نهائي كأس الخليج العربي، حدثًا غريبًا بعد تدخل خشن من خليل خميس لاعب الوصل على مهدي علي مدرب شباب الأهلي دبي.

وحاول خليل خميس الحصول على الكرة على جانب الملعب لكنه تزحلق بقوة على المدرب مهدي علي الذي سقط على الأرض بقوة في الدقيقة 95 من المباراة التي حُسمت في الأشواط الإضافية.

واقترب خليل خميس من مهدي علي بعد الحادثة وظهر وكأنه يريد الاعتذار مدرب شباب الأهلي دبي، لكن مدرب المنتخب الإماراتي السابق رفض الاعتذار ودفعه بيده، يشار إلى أن حكم المباراة حمد علي يوسف عبدالله آل علي أشهر البطاقة الحمراء في وجه خليل خميس.

وقال مهدي علي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: “لم أكن أنوي حضور المؤتمر الصحفي، كرة القدم بلا أخلاق وروح رياضية لا نريدها”.

وشهدت المباراة 3 بطاقات حمراء بواقع بطاقتين للوصل بعد طرد عبدالرحمن علي في الدقيقة 75 وخليل خميس في الدقيقة 95، في حين طُرد حسن إبراهيم من جانب شباب الأهلي دبي في الدقيقة 100.

وصعد الوصل إلى المباراة النهائية بعد فوزه 3/2 مستفيدًا من التعادل السلبي في مباراة الذهاب.

ويلتقي الوصل في المباراة النهائية مع الوحدة الذي حقق فوزًا دراميًا على دبا الفجيرة اليوم الخميس.

اصابة مهدي علي مدرب #شباب_الاهلي ومنتخبنا سابقا بعد تدخل من لاعب #الوصل

للمشاهدة المباشرة يرجى الضغط على الرابط واختيار القناة الأولى https://t.co/u6ySqF04Ra #كأس_الخليج_العربي #المنصة pic.twitter.com/MmZaffIC9f — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) ٢٢ مارس، ٢٠١٨

“طرد خليل خميس لاعب الوصل غير صحيح، ولن أتحدث عن تصرف مهدي علي وحديثه عن القيم والأخلاق”

مسلم أحمد – الخبير التحكيمي للقناة#الوصل_شباب_الأهلي_دبي#كأس_الخليج_العربي pic.twitter.com/vopeMdlZtw — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٢٢ مارس، ٢٠١٨

5 أهداف و3 حالات طرد و”نطحة”

شاهد شريطا سريعا للمباراة المثيرة والتي فاز فيها الوصل على شباب الأهلي 3-2#الوصل_شباب_الأهلي_دبي#كأس_الخليج_العربي pic.twitter.com/50sllsfmlP — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٢٢ مارس، ٢٠١٨

????| مهدي علي: لم أكن أنوي حضور المؤتمر الصحفي، و كرة قدم بلا أخلاق ورح رياضية لا نريدها. pic.twitter.com/f8PAMK1wJa — سدّد (@UAEkick) ٢٢ مارس، ٢٠١٨