رقم قياسي لسباستيان تيغالي لاعب الوحدة الإماراتي

قاد النجم الأرجنتيني سبيستيان تيغالي فريقه الوحدة الإماراتي إلى فوز درامي على منافسه دبا الفجيرة في الجولة التاسعة والأخيرة للمجموعة الثانية في كأس الخليج العربي.

وسجل تيغالي 3 أهداف (هاتريك) في الدقائق 18 و90 و94 ليفوز فريقه 4/3 ويضمن التأهل إلى نصف النهائي، علمًا أن الفريق كان متأخرًا 2/0 في أول 4 دقائق.

وهذا الهاتريك الخامس لتيغالي الموسم الحالي ليصبح بذلك أكثر من سجل (هاتريكًا) في موسم واحد في عهد الاحتراف الإماراتي الذي بدأ 2008/2009.

وحطّم تيغالي قبل أيام الرقم القياسي للهدافين الأجانب بالدوري الإماراتي، الذي كان باسم الغاني جيان أسامواه، لاعب العين وشباب الأهلي السابق.

وسجل تيغالي 103 أهداف، متفوقًا بفارق هدفين على الرقم القياسي السابق لجيان.

وانضم تيغالي إلى الوحدة موسم 2013/ 2014، وأكد في موسمه الأول أنه هداف خطير حيث سجل 28 هدفًا في مسابقة الدوري، وفي الموسم التالي 15 هدفًا، وفي الثالث 25 هدفًا، وفي الرابع 22 هدفًا

تلقى تهنئة مارادونا بعد المباراة..#هداف_بالفطرة| لا جديد، تيجالي يسجل “هاتريك” من جديد ليكون خامس هاتريك له هذا الموسم وبذلك يصبح أكثر من سجل هاتريك في موسم واحد في عهد الاحتراف. pic.twitter.com/ePhGZdNRMJ — سدّد (@UAEkick) ٢٢ مارس، ٢٠١٨