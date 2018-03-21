هل قدم العين الإماراتي عرضًا رسميًا لضم عبدالله السعيد من النادي الأهلي؟

منذ أن أعلن النادي الأهلي المصري، عن عزمه بيع أو إعارة لاعبه عبدالله السعيد، الذي أثار أزمة كبيرة أخيرًا، بعد توقيعه للزمالك ثم العودة وتجديد عقده مع الفريق الأحمر، تتناول وسائل الإعلام الأنباء عن وجود عروض رسمية للاعب من أندية إماراتية، أبرزها العين الإماراتي، وأخرى سعودية.

وقال محمد عبيد حماد، المشرف على فريق العين الإماراتي، في تصريحات تلفزيونية: “عبدالله السعيد لاعب رائع وكبير وهو بالفعل من الأسماء المعروضة حاليًا على طاولة الإدارة لإمكانية التفاوض معه في الفترة المقبلة لتدعيم الفريق”.

وأضاف: “لا يوجد أي عرض رسمي قمنا بتقديمه للأهلي المصري بشأن السعيد، القرارات في العين ليست فردية، هناك إدارة تتناقش مع المدرب في طلباته واحتياجاته قبل التفاوض مع أي لاعب”.

واستطرد: “اللاعب المصري مع توافر عامل اللغة وأمور كثيرة تيسر علينا التعاقد معه، وبعد ما قدمه الشحات مع الفريق جعلنا ننظر لآخرين، وبالفعل اسم عبد الله السعيد مطروح ضمن المطلوب التعاقد معهم”.

وأتم: “التعاقد النهائي مع حسين الشحات لن يكون الأخير من مصر، وهناك عدد من اللاعبين على رادار العين، وسنعلن التفاصيل وقت الانتهاء من أي تفاوض والحصول على توقيع أي لاعب”.

وأعلن نادي العين الإماراتي، في وقت سابق، عن تعاقده رسميًا مع حسين الشحات لمدة 3 مواسم بعد الاتفاق مع إدارة مصر المقاصة.