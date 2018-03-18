العراق يوجه دعوة رسمية للمنتخب الإماراتي للعب في بغداد

كشف عبد الحسين عبطان، وزير الشباب والرياضة العراقي، يوم السبت، عن توجيه دعوة رسمية للمنتخب الإماراتي لخوض مباراة ودية أمام العراق في العاصمة بغداد تعزيزًا لقرار رفع الحظر عن الكرة العراقية، والذي أقره الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال اجتماع مكتبه التنفيذي، يوم الجمعة، في كولومبيا.

وقال عبطان، خلال حضوره البطولة الإقليمية لذوي الاحتياجات الخاصة، والتي أقيمت في الإمارات بمشاركة المنتخب الوطني للعبة: “المنتخب الإماراتي له ثقله الكبير في الساحة الكروية الآسيوية ونتطلع لوجوده في العراق دعمًا لجهود الوزارة والمؤسسات الرياضية الأخرى في رفع الحظر عن الملاعب العراقية كافة لا سيما ملاعب بغداد”.

وأضاف عبطان: “المسؤولون في الرياضة الإماراتية لا سيما كرة القدم ثمنوا هذه الدعوة، وأبدوا تعاونهم الكبير في دعم الكرة العراقية كما عهدناهم سابقًا في تقديم كل أوجه الدعم والمساندة لمنتخباتنا الوطنية خلال استحقاقاتها الخارجية”.

وأعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، جياني انفانتينو، موافقته على إقامة المباريات الرسمية على ثلاثة ملاعب عراقية في أربيل والبصرة وكربلاء.