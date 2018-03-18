العين الإماراتي يوضح مدى قوى إصابة حسين الشحات وهل ستبعده عن منتخب مصر؟

كشف نادي العين الإماراتي عن مدى قوة إصابة المحترف المصري حسين الشحات، لاعب الفريق، والتي تعرض لها في مواجهة نادي الجزيرة، التي أقيمت مساء السبت ضمن دوري الخليج العربي الإماراتي.

وصنع الشحات الهدف الأول للعين في مباراة انتهت بفوز الفريق بنتيجة (3-2) على حساب الجزيرة ضمن مباريات الجولة الـ19 لمسابقة دوري الخليج العربي.

وقال زوران مامتيش، مدرب الفريق، في تصريحات للصفحة الرسمية لنادي العين بموقع “تويتر”: “سيخضع اللاعب إلى أشعة مغناطيسية وذلك بعد تعرضه لركلة قوية في كاحل القدم خلال مواجهة، أمس، وننتظر التقارير الطبية لتحديد حجم الإصابة التي تعرض لها”.

#حسين_الشحات يصنع الهدف ويتجه مباشرة نحو جمهوره في المدرجات

لحظة الفرحة العيناوية وتفاعل رائع بين الجمهور ونجوم الفريق#العين_الجزيره pic.twitter.com/vJjKR9pj0n — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) March 17, 2018

في الصدد ذاته، أكد محمد عبيد حماد، المشرف على العين الإماراتي، أن اللاعب المصري يعاني كدمة قوية في الكاحل، موضحًا في تصريحات لقناة “دبي الرياضية” الإماراتية، أن المدرب الكرواتي قرر استبدال الشحات بعدما تزايدت الآلام لدى اللاعب.

وأتم: “طبيب الفريق سوف يجري اللازم مع الشحات، وسيتلقى اللاعب العلاج حتى يتوجه لمعسكر منتخب مصر”.

يذكر أن الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني لمنتخب مصر، قام بضم حسين الشحات لمعسكر سويسرا في الفترة ما بين الـ20 إلى الـ28 من مارس الجاري.

وصنع حسين الشحات هدفًا في فوز العين على الجزيرة بنتيجة 3 – 2 في المباراة التي جمعتهما، مساء أمس، ليقترب الفريق العيناوي خطوة جديدة من الحصول على لقب الدوري هذا الموسم.