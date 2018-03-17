العين يعبر الجزيرة بثلاثية ويعزز صدارته في ترتيب الدوري الإماراتي (فيديو)

تشبث نادي العين بصدارة ترتيب الدوري الإماراتي واقترب من التتويج بدوري الخليج العربي، بعد فوزه على مستضيفه الجزيرة 3-2 مساء اليوم السبت، على ستاد محمد بن زايد بالعاصمة أبو ظبي، في ختام الجولة 19.

ورفع العين رصيده إلى 44 نقطة، معززًا صدارته لترتيب الدوري، ويحتاج إلى 5 نقاط لحسم اللقب، مع بقاء 3 جولات على النهاية، وتجمد رصيد الجزيرة حامل اللقب، عند 25 نقطة في المركز السابع.

لمن فاتته أهداف مباراة #العين_الجزيرة.

شاهد الأهداف الخمس الرائعة التي شهدها اللقاء pic.twitter.com/dFXFXDpU7V — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) March 17, 2018

افتتح السويدي ماركوس بيرغ التسجيل للعين بعد عشر دقائق من البداية بضربة رأس بعد تمريرة من المصري المتألق حسين الشحات.

وعزز عمر عبدالرحمن (عموري) قائد العين النتيجة في الدقيقة 69 بركلة جزاء قبل أن يقلص البرازيلي رومارينيو الفارق بتسديدة من داخل منطقة الجزاء قبل النهاية بتسع دقائق.

وبعدها بدقيقتين تابع علي خصيف حارس وقائد الجزيرة الكرة وهي تهز شباكه إثر ركلة حرة نفذها عموري ببراعة.

لكن علي مبخوت، هداف الدوري الموسم الماضي، استخلص كرة من حافة منطقة جزاء العين وسدد مباشرة في مرمى الحارس خالد عيسى في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع.

ولجأ يعقوب قاسم حكم المباراة إلى نظام حكم الفيديو المساعد ليحتسب ركلة جزاء للعين قبل نهاية الشوط الأول إثر لمس الكرة يد محمد المسلمي لاعب الجزيرة لكن البرازيلي كايو فرنانديز أهدرها.

* الوصل يتراجع

وتلقى الوصل الهزيمة الثالثة على التوالي في المسابقة عندما خسر 2-1 أمام الظفرة الذي ابتعد عن ذيل الترتيب.

واستمر الوصل في الغياب عن الانتصارات للمباراة الخامسة على التوالي في المسابقة ليتجمد رصيده عند 32 نقطة في المركز الرابع بينما ابتعد الظفرة عن مؤخرة الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 15 نقطة وتقدم إلى المركز العاشر.

وعدّل الظفرة تأخره بهدف البرازيلي فابيو دي ليما بعد 24 دقيقة من البداية من ركلة حرة عندما أدرك المغربي عصام العدوة التعادل بضربة رأس في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني.

وأحرز البرازيلي إيلتون ألميدا هدف الفوز للظفرة بضربة رأس أخرى في الدقيقة 68.

واستعان الحكم محمد عبيد بنظام حكم الفيديو المساعد قبل أن يطرد خالد الدرمكي من الظفرة في الدقيقة 74 بعد تدخل عنيف مع خالد الشيباني.

واستخدم هذا النظام لأول مرة في دوري المحترفين في مباراة الوحدة والإمارات أمس الجمعة.

وسجل الحسن صالح هدفا للشارقة في الدقيقة 17 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء ليقوده للفوز 1-صفر على عجمان.

وخاض الفريقان الشوط الثاني بعشرة لاعبين بعد طرد الأوزبكي عزيز بك حيدروف من عجمان والبرازيلي فاندر فييرا من الشارقة.

ورفع الشارقة رصيده إلى 26 نقطة في المركز السادس متقدما بثلاث نقاط ومركزين على عجمان.