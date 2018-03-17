مباراة الجزيرة والعين.. حسين الشحات يضيع انفرادًا بغرابة.. وخصيف يتصدى لركلة جزاء (فيديو)

مباراة الجزيرة والعين.. حسين الشحات يضيع انفرادًا بغرابة.. وخصيف يتصدى لركلة جزاء (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

أضاع النجم المصري حسين الشحات، انفرادًا غريبًا لفريقه العين الإماراتي، في مواجة الجزيرة من المواجهة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم السبت، على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، بقمة ختام الجولة الـ19.

كما أهدر كايو، لاعب العين، ركلة جزاء بعد تصد رائع من علي خصيف لينقذ فريقه من هدف ثان.

وسجل ماركوس بيرغ أول أهداف مباراة الجزيرة والعين، في الدقيقة 11، وجاء الهدف برأسية رائعة من تمريرة متقنة من حسين الشحات من الجهة اليمنى.

ويسعى العين الذي يتصدر جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 41 نقطة، متفوقًا على الوحدة صاحب المركز الثاني بفارق 4 نقاط، لتحقيق الفوز في مباراة اليوم لقطع خطوة جديدة نحو الحصول على لقب الدوري للمرة الاولى منذ 2015.

كما يبحث العين عن تحقيق فوزه الأول على الجزيرة منذ مارس 2016، حيث التقى العين والجزيرة في ثلاث مواجهات، خسر الفريق العيناوي في مباراتين وتعادلا في مباراة وحيدة.

ويقدم حسين الشحات مستويات رائعة مع العين، الأمر الذي دفع الكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني للفريق، لمطالبة إدارة بالنادي بشراء عقد اللاعب المصري من نادي مصر المقاصة.

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