مباراة الجزيرة والعين.. حسين الشحات يضيع انفرادًا بغرابة.. وخصيف يتصدى لركلة جزاء (فيديو)

أضاع النجم المصري حسين الشحات، انفرادًا غريبًا لفريقه العين الإماراتي، في مواجة الجزيرة من المواجهة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم السبت، على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، بقمة ختام الجولة الـ19.

كما أهدر كايو، لاعب العين، ركلة جزاء بعد تصد رائع من علي خصيف لينقذ فريقه من هدف ثان.

#الشحات يضيع فرصة محققة لتسجيل الهدف الثاني

كايو بتمريرة ذهبية لتعويض ركلة الجزاء الضائعة ولكن الشحات رفض الهدية#الجزيرة_العين pic.twitter.com/ejnlik2bNb — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) March 17, 2018

وسجل ماركوس بيرغ أول أهداف مباراة الجزيرة والعين، في الدقيقة 11، وجاء الهدف برأسية رائعة من تمريرة متقنة من حسين الشحات من الجهة اليمنى.

الشحات يطلب التبديل بسبب الإصابة..#حسين_الشحات يتحامل على نفسه لإكمال الهجمة ويضيع فرصة خطيرة جداً ومن ثم يطلب التبديل.#الجزيرة_العين pic.twitter.com/vAA26xjsKv — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) March 17, 2018

ويسعى العين الذي يتصدر جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 41 نقطة، متفوقًا على الوحدة صاحب المركز الثاني بفارق 4 نقاط، لتحقيق الفوز في مباراة اليوم لقطع خطوة جديدة نحو الحصول على لقب الدوري للمرة الاولى منذ 2015.

هل تتفق مع عامر عبدالله أن "كايو تفلسف".. وفلسفته كانت سبباً لضياع ركلة الجزاء؟#الجزيرة_العين pic.twitter.com/1XgRJaV6p9 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) March 17, 2018

كما يبحث العين عن تحقيق فوزه الأول على الجزيرة منذ مارس 2016، حيث التقى العين والجزيرة في ثلاث مواجهات، خسر الفريق العيناوي في مباراتين وتعادلا في مباراة وحيدة.

ويقدم حسين الشحات مستويات رائعة مع العين، الأمر الذي دفع الكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني للفريق، لمطالبة إدارة بالنادي بشراء عقد اللاعب المصري من نادي مصر المقاصة.