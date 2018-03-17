مباراة الجزيرة والعين.. هل يعطل تين كات قطار زوران ويقدم هدية غالية للوحدة؟

ويبدو اللقاء بمثابة صدام مهم للغاية في مشوار الدوري الإماراتي هذا الموسم؛ لأن العين يتصدر الترتيب برصيد 41 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الوحدة صاحب المركز الثاني، إلا أن الجزيرة حامل اللقب يبدو بعيدًا عن المنافسة ويحتل المركز السادس برصيد 25 نقطة.

ويحتاج العين للفوز لإعادة فارق الأربع نقاط مع الوحدة والاقتراب خطوة أخرى نحو التتويج باللقب، بينما يأمل الجزيرة تعطيل الأمر وتقديم هدية غالية للوحدة.

وترصد شبكة “إرم نيوز” أبرز ملامح هذه المواجهة المشتعلة بين العين والجزيرة، فإلى السطور القادمة:



صراع المنافسة

لا شك أن أهمية المباراة تنبع من صراع المنافسة على اللقب الذي يخوضه العين مع الوضع في الاعتبار أن لقاءات العين والجزيرة أصبحت بطولة خاصة مع التطور الكبير الذي يشهده “فخر أبوظبي” في السنوات الأخيرة.

ورغم ابتعاد الجزيرة عن المنافسة المحلية، إلا أن أبناء المدرب الهولندي هينك تين كات يأملون ختام الموسم بشكل طيب وفي المربع الذهبي على أقل تقدير وهو ما يأتي بحصد الفوز في اللقاءات الثلاث القادمة وأولها العين.

ويعني الفوز اقتراب العين بقوة من التتويج حيث يتبقى له 3 مباريات أخرى أمام دبا الفجيرة والنصر والظفرة، ويحتاج فيها للفوز من أجل حسم التتويج رسميًا، خاصة أن الوحدة مازال يتمسك بآمال المنافسة وفاز على الإمارات وقلص الفارق إلى نقطة واحدة قبل مباراة العين والجزيرة.

بطولة خاصة

أصبحت مباريات العين والجزيرة بطولة خاصة بالنسبة لجماهير الفريقين مع المستوى المبهر الذي يقدمه الفريقان في السنوات الأخيرة، وخاصة الجزيرة الذي حسم لقب الدوري في الموسم الماضي.

ولم يعرف العين طعم الفوز على الجزيرة في آخر 5 لقاءات جمعتهما وهو ما يؤكد صعوبة مهمة الزعيم، وكان آخر فوز للعين يوم 6 مارس 2016 في الدوري الإماراتي للموسم قبل الماضي، كما أن العين لم يستطع الحفاظ على نظافة شباكه في آخر 6 مواجهات وآخر لقاء صام خلاله الجزيرة عن هز شباك العين كان في أكتوبر 2015.



أسلحة العين جاهزة

تبدو أسلحة العين جاهزة وبقوة لحسم صراع المباراة أمام الجزيرة خاصة مع عودة صانع الألعاب عمر عبدالرحمن صاحب اللمسات الرائعة والمهارات المميزة.

وتألق عموري مؤخرًا بشكل لافت واستعاد جزءًا كبيرًا من مستواه وبالتالي أصبح محركًا للأداء في وسط الملعب في خطة المدرب الكرواتي زوران ماميتش.

وينتظر اللاعب المصري حسين الشحات العودة للمشاركة بعد غيابه في لقاء الاستقلال الإيراني بدوري أبطال آسيا ليشكل مع البرازيلي كايو ثنائيًا سريعًا على الأطراف بجوار السويدي ماركوس بيرغ الهداف القدير.

ثنائي الرعب.. وغياب بوصوفة

أصبح من الواضح أن الجزيرة يخوض باقي المنافسات في الموسم الحالي من أجل الحفاظ على فرصه في دوري أبطال آسيا والتجهيز له خاصة مع الابتعاد عن لقب الدوري.

ويأمل الجزيرة الحصول على نتيجة طيبة في الدوري لاستمرار كسب الثقة قبل التوقف الدولي خاصة أن الفريق أمامه مهمة صعبة للغاية أمام الغرافة القطري بدوري أبطال آسيا يوم 3 أبريل المقبل.

ويراهن المدرب الهولندي القدير هينك تين كات على ثنائي الرعب في هجوم الجزيرة علي مبخوت والبرازيلي رومارينهو وهذا الدويتو لمع في الموسم الحالي وتألق في بطولة كأس العالم للأندية نهاية العام الماضي.

ويحتاج اللاعبان للمساحات لخلخلة دفاع العين وهو الأمر الذي يظهر مع رغبة العين لتسجيل الأهداف وهز الشباك وبالتالي فإن الجزيرة سيكون أمامه فرصة لتهديد مرمى الزعيم.

ويعاني الجزيرة من غياب لاعب الوسط المغربي مبارك بوصوفة للإيقاف، ويعد بوصوفة من اللاعبين الموهوبين أصحاب اللمسات المميزة في وسط الملعب ولكن كثرة غياباته بسبب الإصابة والإيقاف مؤخرًا جعل تين كات يملك الحلول التكتيكية لتعويض غيابه سواء باللعب بطريقة 4-4-2 أو اللعب بثلاثة لاعبين ارتكاز أصحاب أداء دفاعي وترك المهمة الهجومية لرومارينهو ومبخوت وخلفان مبارك.

وأكد طارق مصطفى، مدرب الفجيرة الإماراتي السابق ، لشبكة “إرم نيوز” أن الجزيرة سيكون الأكثر هدوءًا داخل الملعب وهو أمر سيحسم كثيرًا من ملامح المباراة فالعين إذا تسرع لاعبوه سيجد معاناة كبيرة في تسجيل الفرص وستظهر المساحات في خط دفاعه.

وأضاف: “العين فريق صاحب خبرات ولكن الضغوط التي يلقاها في دوري أبطال آسيا تجعله يسعى لحسم صراع الدوري سريعًا؛ لضمان بطولة في الموسم، خاصة أن المراحل الحاسمة قد تشهد أي جديد”.