الوحدة يتخطى الإمارات في بداية مثيرة لتقنية الفيديو في دوري الخليج العربي (فيديو)

سجل الأرجنتيني سيباستيان تيغالي ثنائية، وتصدّر المشهد في 3 حالات استُخدمت خلالها تقنية حكم الفيديو المساعد لأول مرة في دوري الخليج العربي لكرة القدم، في فوز الوحدة 2-1 على ضيفه الإمارات اليوم الجمعة.

واستعان حكم المباراة بحكم الفيديو المساعد عندما جذب علي مصطفى مدافع الإمارات تيغالي من قميصه خارج منطقة الجزاء، ليعدّل البطاقة من صفراء إلى حمراء بعد مشاهدة لقطة الإعادة، ليلعب الإمارات بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الـ 17.

في أول حالة بدوري المحترفين تُستخدم فيها تقنية الفيديو VAR

طرد لاعب الإمارات #علي_مصطفى بعد عرقلته للاعب الوحدة #تيغالي#الوحدة_الإمارات#دوري_الخليج_العربي pic.twitter.com/seEAHCxdVK — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ١٦ مارس، ٢٠١٨

وبعدها بست دقائق أوقف الحكم المباراة مرة أخرى، ليتأكد من صحة الهدف الأول للوحدة الذي سجله تيغالي بتسديدة من مدى قريب ارتدت من القائم، ليضعها في مرمى أحمد الشاجي حارس وقائد الإمارات.

وتأكد الحكم عمر محمد آل علي أن تيغالي لم يكن في وضع تسلل عندما سدّد الكرة نحو المرمى.

وأيضًا بتقنية الفيديو.. احتساب هدف صحيح لصالح #الوحدة عن طريق #تيغالي

وطرد نور الدين العبيدي مدرب الإمارات من الملعب لاعتراضه..#الوحدة_الإمارات#دوري_الخليج_العربي pic.twitter.com/ZQxMNOXoxi — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ١٦ مارس، ٢٠١٨

وفي الحالة الثالثة، ارتطمت كرة في جسد تيغالي، ليُوقف الحكم المباراة بعد 3 دقائق من بداية الشوط الثاني، ليتأكد أن الكرة لم تلمس يد قائد الوحدة داخل منطقة جزاء فريقه، ليقرر استمرار اللعب دون احتساب ركلة جزاء للإمارات.

وأضاف تيغالي الهدف الثاني بضربة رأس في الدقيقة الـ 64 إثر تمريرة رائعة من البديل طارق أحمد.

لكن الأرجنتيني سيباستيان ساشا مهاجم الإمارات استغل تمريرة خاطئة من الكوري الجنوبي تشانغ واو ريم مدافع الوحدة الذي أعاد له الكرة بالخطأ، ليسدّدها ساشا في الشباك مباشرة في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع.

#ساشا يعاقب دفاع الوحدة بهدف في الدقيقة الـ 91، مستغلًا تمريرة خاطئة من شانغ واو ريم.

لتنتهي المباراة لصالح الوحدة بهدفين مقابل هدف واحد للصقور..#الوحدة_الإمارات#دوري_الخليج_العربي pic.twitter.com/qTschcCLx9 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ١٦ مارس، ٢٠١٨

وقلّص الوحدة الفارق مع العين المتصدر الذي سيلعب على أرض الجزيرة حامل اللقب غدًا السبت، في قمة الجولة، إلى نقطة واحدة بعدما رفع رصيده إلى 40 نقطة قبل 3 جولات على النهاية، مقابل 13 للإمارات في المركز العاشر.