الوحدة يتخطى الإمارات في بداية مثيرة لتقنية الفيديو في دوري الخليج العربي (فيديو)

الوحدة يتخطى الإمارات في بداية مثيرة لتقنية الفيديو في دوري الخليج العربي (فيديو)

المصدر: رويترز

سجل الأرجنتيني سيباستيان تيغالي ثنائية، وتصدّر المشهد في 3 حالات استُخدمت خلالها تقنية حكم الفيديو المساعد لأول مرة في دوري الخليج العربي لكرة القدم، في فوز الوحدة 2-1 على ضيفه الإمارات اليوم الجمعة.

واستعان حكم المباراة بحكم الفيديو المساعد عندما جذب علي مصطفى مدافع الإمارات تيغالي من قميصه خارج منطقة الجزاء، ليعدّل البطاقة من صفراء إلى حمراء بعد مشاهدة لقطة الإعادة، ليلعب الإمارات بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الـ 17.

وبعدها بست دقائق أوقف الحكم المباراة مرة أخرى، ليتأكد من صحة الهدف الأول للوحدة الذي سجله تيغالي بتسديدة من مدى قريب ارتدت من القائم، ليضعها في مرمى أحمد الشاجي حارس وقائد الإمارات.

وتأكد الحكم عمر محمد آل علي أن تيغالي لم يكن في وضع تسلل عندما سدّد الكرة نحو المرمى.

وفي الحالة الثالثة، ارتطمت كرة في جسد تيغالي، ليُوقف الحكم المباراة بعد 3 دقائق من بداية الشوط الثاني، ليتأكد أن الكرة لم تلمس يد قائد الوحدة داخل منطقة جزاء فريقه، ليقرر استمرار اللعب دون احتساب ركلة جزاء للإمارات.

وأضاف تيغالي الهدف الثاني بضربة رأس في الدقيقة الـ 64 إثر تمريرة رائعة من البديل طارق أحمد.

لكن الأرجنتيني سيباستيان ساشا مهاجم الإمارات استغل تمريرة خاطئة من الكوري الجنوبي تشانغ واو ريم مدافع الوحدة الذي أعاد له الكرة بالخطأ، ليسدّدها ساشا في الشباك مباشرة في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وقلّص الوحدة الفارق مع العين المتصدر الذي سيلعب على أرض الجزيرة حامل اللقب غدًا السبت، في قمة الجولة، إلى نقطة واحدة بعدما رفع رصيده إلى 40 نقطة قبل 3 جولات على النهاية، مقابل 13 للإمارات في المركز العاشر.

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