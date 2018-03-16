حقيقة مفاوضات نادي الظفرة الإماراتي مع السنغالي إدريس مانديانغ

كشفت مصادر إعلامية إماراتية أن إدارة نادي الظفرة قد نفت تمامًا وجود أي مفاوضات لها مع اللاعب السنغالي إدريس مانديانغ لضمه لصفوف فريقها في الميركاتو الصيفي القادم.

وقالت تلك المصادر لـ “إرم نيوز” إن إدارة النادي الإماراتي ترفض التفاوض مع أي لاعب أجنبي تخطّى عمره الـ 30 عامًا لأن ذلك ضد رغبة الإدارة التي تطمح في التعاقد مع لاعبين أقل من هذا العمر لتسويقهم فيما بعد.

وكانت صحيفة “Abola” البرتغالية قد كشفت عن مفاوضات دائرة بين ناديين سعوديين وأحد الأندية من الإمارات لأجل الفوز باللاعب السنغالي إدريس مانديانغ، لاعب الوسط في صفوف بوافيستا البرتغالي والبالغ من العمر 33 عامًا.

وأوضحت الصحيفة البرتغالية أسماء الأندية المهتمة بضم اللاعب حيث قالت إنها أندية الفيحاء والاتفاق من السعودية ونادي الظفرة الإماراتي.