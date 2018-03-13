هل يستمر حسين الشحات مع نادي العين الإماراتي أم ينتقل إلى السعودية؟.. رئيس المقاصة يجيب (فيديو)

كشف اللواء محمد عبدالسلام، رئيس نادي مصر المقاصة، عن آخر مفاوضات ناديه مع العين الإماراتي لضم حسين الشحات، لاعب الفريق المعار، والمتألق مع العين.

وقال عبدالسلام خلال مداخلة هاتفية مع قناة “أبوظبي الرياضية”، مساء اليوم الثلاثاء:”هنالك نادٍ آخر من دولة الإمارات غير العين، وأندية سعودية أخرى، دخلت في مفاوضات جدّية معنا لضم الشحات، وكلنا في المجلس نفضل أن يستمر اللاعب مع العين، والمفاوضات الجارية بيننا ستأخذ وقتًا قصيرًا، وسنصل إلى حلٍ يُرضي الطرفين، لأن اللاعب عندما يتألق في مكان ما، لا تعرف إذا ما غيّر مكانه هل سيتألق هنالك أم لا وذلك بحسب المجموعة المتواجد بينها”.

وأضاف:”نحن نحترم نادي العين جدًا، وهو أحد الأندية القوية الكبيرة في الإمارات، واحترامنا له جعلنا نستمر في المفاوضات، رغم أن هناك عروضًا أعلى من الصين، والإمارات، ويهمنا أن ينتقل اللاعب إلى مكان يستريح فيه، ويهمنا استمرار علاقتنا القوية بالعين، وسنتوصل إلى اتفاق، ولن يكون هناك عائق مادي”.

“للأسف.. إدارة العين رفضت إبرام عقد إعارة بنية البيع”

اللواء محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة نادي مصر المقاصة عن انتقال #حسين_الشحات

“ناد إماراتي آخر يطلب خدمات الشحات”

“مازلنا نتفاوض مع العين على الرغم من العرض السعودي الأعلى مادياً”

pic.twitter.com/k4uGFS9vqN — كرة الإمارات ???????? (@uae_kooora) March 13, 2018

وتابع:” يرغب حسين في الاستمرار مع العين، وفي النهاية سيلتزم بما يطلبه منه النادي، وبعيدًا عن رغبة اللاعب رغبتنا أيضًا هي أن يستمر في العين، ومسؤولوه يحرجوننا بأخلاقهم”.

وتابع: “العقد بيننا وبين العين إعارة فقط وليس فيه شرط الإعارة بنية البيع، وعندما سألنا مسؤولي النادي الإماراتي هل تحبون أن يتم وضع هذا البند رفضوا، وهذا من حقهم طبعًا، وتوفير الأجواء الملائمة للاعب في العين تضعفنا خلال المفاوضات مع المسؤولين في النادي الإماراتي”.

وانتقل صاحب الـ25 عامًا إلى العين معارًا إلى نهاية الموسم الحالي مقابل 500 ألف دولار بعد التألق في الدور الأول من بطولة الدوري المصري، وتسجيل 11 هدفًا، وصناعة 5 في 17 مباراة.

ثم سجل الشحات 7 أهداف في 11 ظهورًا مع العين الإماراتي، وتُوّج ذلك الأمر بالانضمام إلى منتخب مصر في معسكره المقبل.

ويمتد عقد الشحات مع مصر للمقاصة حتى صيف العام 2022.