العين الإماراتي يقطع الطريق على الأهلي والزمالك لضم حسين الشحات

يصل وفد إماراتي إلى العاصمة المصرية القاهرة، خلال الأيام المقبلة لحسم التعاقد الرسمي مع حسين الشحات، لاعب مصر للمقاصة المعار إلى العين.

ويرغب مسؤولو العين الإماراتي في ضم حسين الشحات نهائيًا، بعد تألقه مع الفريق خلال الفترة الماضية، وأرسلوا خطابًا إلى إدارة المقاصة يفيد بوصول وفد رسمي خلال الأيام المقبلة.

وبلغت صفقة إعارة الشحات إلى العين لنهاية الموسم 500 ألف دولار، وسجل 7 أهداف في 11 مباراة، وانضم إلى معسكر منتخب مصر المقبل.

وأكد مصدر داخل المقاصة لـ”إرم نيوز”، أن مجلس إدارته يرغب في تأجيل حسم ملف الشحات، تحسبًا لتألق اللاعب مع منتخب مصر خلال كأس العالم.

وتابع أن هناك مفاوضات رسمية من جانب نادي الزمالك للحصول على خدمات اللاعب، بالإضافة إلى دخول الأهلي في الصفقة.

ويرغب المقاصة في الاستفادة بأعلى عرض مادي، سواء من العين أو الأهلي أو الزمالك، حيث ينتهي عقد الشحات مع الفريق الفيومي بنهاية 2022.