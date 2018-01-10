ماذا كشفت لجنة تقصي الحقائق عن سهرات لاعبي المنتخب الإماراتي قبل نهائي “خليجي 23″؟

كشفت تقارير صحفية عن أن لجنة تقصي الحقائق التي تم تشكيلها من جانب اتحاد الكرة الإماراتي، برأت لاعبي الأبيض من تهمة الخروج من معسكر الأبيض، والسهر ليلة مباراة الفريق أمام عمان في المباراة النهائية لكأس “خليجي 23”.

وكان رئيس اتحاد الكرة، مروان بن غليطة، أعلن، عن تشكيل لجنة للتحقيق في صحة التغريدة التي وردت عن مدير قنوات أبوظبي الرياضية، يعقوب السعدي، بشأن سهر اثنين من لاعبي الفريق الإماراتي خارج المعسكر حتى ساعة مبكرة من يوم مباراة الأبيض أمام عمان.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “البيان”، اليوم الأربعاء، فقد أشار تقرير من إدارة الفندق مقر إقامة الفريق خلال وجوده في الكويت، إلى أن كاميرات الفندق لم تثبت أي حالات تجاوز للاعبين ليلة المباراة، كما أن التقرير الإداري الذي قدمه رئيس البعثة ومشرف الفريق أنصف اللاعبين، إذ أشاد بحالة الانضباط التي كان عليها أعضاء الفريق طوال فترة الإقامة في الكويت، ووصفها بأنها كانت 200%.

وأشارت الصحيفة إلى أنه سيتم عرض جميع أوراق القضية والتقارير اللازمة على طاولة مجلس إدارة اتحاد الكرة، خلال اجتماعه المقبل، وهناك اتجاهان داخل الاتحاد، الأول يطالب بسرعة إصدار بيان لتبرئة اللاعبين وتهدئة الرأي العام الغاضب، والثاني يطالب بالتريث لحين انعقاد مجلس الإدارة واطلاع أعضاء المجلس على التقارير كافة الخاصة بمشاركة المنتخب، وعرض كامل التوصيات على الشارع الرياضي عقب انتهاء الاجتماع.

وشددت الصحيفة على أن المدرب زاكيروني رفع تقريره إلى مجلس الإدارة؛ إذ أوصى بضرورة منح المنتخب مساحة أوفر لإعداد الفريق خارج نطاق أوقات “فيفا”، وقال إنه “سيمنح اللاعبين الشباب مزيداً من الفرص خلال التجمعات المقبلة، بعد أن أثبت عدد من اللاعبين الشباب جدارتهم باللعب في صفوف المنتخب خلال كأس الخليج”.