مدرب نادي الظفرة: باقي مباريات الدوري الإماراتي بمثابة حياة أو موت

يرى مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الظفرة الإماراتي، السوري محمد قويض، أن الـ11 مباراة المتبقية من عمر دوري الخليج العربي، ستكون بمثابة حياة أو موت للفريق.

وجاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء، للحديث عن المباراة التي ستجمع الظفرة بنظيره الإمارات بعد غد الخميس، في بداية مباريات الدور الثاني بالدوري.

وقال قويض: “وضعنا العديد من الاستراتيجيات الخاصة باللقاء المرتقب، وندرك قوة وخطورة الفريق المنافس في لقاء الخميس، وبالتالي تحدثت مع اللاعبين كثيرًا في هذا الشأن، وأنتظر منهم تطبيق ما قمنا بعمله خلال فترة التوقف”.

وأضاف: “لن يكون كافيًا الفوز بالنقاط المتاحة أو بالمباريات التي تقام على أرضنا فقط، بل يجب العمل على خطف النقاط من ملاعب المنافسين، وهذا ليس بالأمر السهل، فالفريق الآن يملك القدرة على تقديم حضور دفاعي محكم وكذلك تقديم حضور هجومي قوي”.

وتابع: “الصفقات الجديدة من المفترض أن تقضي على أزمة قلة تسجيل الأهداف، التي ظهرت في الدور الأول، وهو ما أنتظره من اللاعبين في لقاء الخميس وبقية المباريات”.

وتابع: “قمنا بحالات استقطاب جيدة مثل الأوزبكي إيغور سيرجييف والبرازيلي فيانا سيلفا، إذ رافقتهما أيضًا عودة المهاجم البرازيلي إيلتون ألميدا من الإصابة”.

وختم: “لدينا معلومات كافية عن واقع فريق الإمارات ولاعبيه وحضوره الفني، بالنسبة لنا نحن بحاجة إلى التسجيل في هذه المباراة، وإذا حدث ذلك فإن سير المجريات سيكون لصالحنا، ولابد لنا من استغلال أن المباراة تقام على أرضنا”.