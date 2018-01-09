وفاة 3 مشجعين إماراتيين في حادث سير بالسعودية خلال عودتهم من الكويت (صورة)

توفي 3 مشجعين إماراتيين في حادث سير، اليوم الثلاثاء، خلال عودتهم برًا من الكويت عقب انتهاء مشاركتهم في تشجيع المنتخب الإماراتي في نهائي بطولة “خليجي 23” لكرة القدم.

وذكر حساب قناة الشارقة الرياضية عبر موقع “تويتر”، اليوم الثلاثاء، أن “المشجعين الإماراتيين عبروا برًا إلى الكويت لتشجيع المنتخب في نهائي بطولة الخليج، وتعرضوا لحادث سير أليم في طريق عودتهم”.

وذكر الكاتب والإعلامي عبدالله البندر في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” أن المتوفين الثلاثة هم “محمد المزروعي، وعبدالرحمن الحربي، وأحمد الحمادي”.

وتوج منتخب سلطنة عمان ببطولة كأس الخليج “خليجى 23” التى أقيمت بالكويت، للمرة الثانية في تاريخه، بعد الفوز على منتخب الإمارات 5 – 4 بركلات الجزاء الترجيحية.

وفاة 3 مشجعين إماراتيين عبروا برا إلى الكويت لتشجيع المنتخب في نهائي بطولة الخليج وتعرضوا لحادث سير أليم في طريق عودتهم

"إنَّا لله وإنا إليه راجعون" pic.twitter.com/DiN4LqGhoK — الشارقة الرياضية (@SharjahSportsTV) January 9, 2018

وقالت تقارير صحفية سعودية، إن “مشجعًا عُمانيًا، لقي حتفه بينما أصيب اثنان بكدمات بسيطة أثناء عودتهم من الكويت إلى عمان على طريق سلوى ـ الأحساء.

وتوجت سلطنة عمان بكأس الخليج العربي رقم 23 بتفوقها على منتخب الإمارات في المباراة النهائية بركلات الترجيح.