الوحدة يُلحق بالجزيرة خسارة تاريخية ويشدد الخناق على متصدري ترتيب الدوري الإماراتي

سجل الأرجنتيني سيباستيان تيغالي ثلاثية في فوز ساحق للوحدة 4/2 على مضيفه الجزيرة حامل اللقب، في مباراة مؤجلة بدوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم، اليوم الإثنين.

والهزيمة هي الأولى للجزيرة في آخر 8 مباريات بالدوري، والثالثة هذا الموسم في المسابقة، ليبقى في المركز الخامس برصيد 16 نقطة بفارق 9 نقاط عن الصدارة.

وعزز الوحدة موقعه في المركز الثالث رافعًا رصيده إلى 23 نقطة، بفارق نقطتين عن الوصل والعين ثنائي الصدارة.

وسجل تيغالي ثلاثية متتالية، ثم أضاف زميله محمد العكبري الهدف الرابع، بينما قلّص أحمد العطاس ورومارينيو الفارق للجزيرة بهدفين متتاليين قرب النهاية.