العين يكشف مميزات لاعبه الجديد حسين الشحات

أعلن نادي العين الإماراتي، اليوم الإثنين، رسميًا، تعاقده مع المهاجم المصري حسين الشحات، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

وقال العين في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: إنه تعاقد مع الشحات، الذي يبلغ من العمر 26 عامًا، بديلًا للبرازيلي داينفريس دوغلاس.

يتمتع الشحات بالإمكانيات الفنية العالية، بالإضافة إلى إجادته اللعب في عدة مراكز كصانع لعب، وجناح وظهير. أيمن #نادي_العين — Al Ain FC (@alainfcae) ٨ يناير، ٢٠١٨

وعدد العين، عبر موقع “تويتر”، مميزات اللاعب المصري، وقال: إن الشحات يتمتع بالإمكانيات الفنية العالية، بالإضافة إلى إجادته اللعب في عدة مراكز كصانع لعب، وجناح وظهير أيمن.

وأضاف متصدر الدوري الإماراتي ان الشحات صاحب المركز الثالث على لائحة ترتيب هدافي الدوري المصري، برصيد 9 أهداف بعد مرور 17 جولة.

لاعب العين حسين الشحات هو صاحب المركز الثالث على خريطة جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز برصيد 9 أهداف بعد مرور 17 جولة من انطلاقته #نادي_العين — Al Ain FC (@alainfcae) ٨ يناير، ٢٠١٨

من جهته، وجّه حسين الشحات الشكر لإدارة العين ومدربه زوران ماميتش؛ لوضع ثقتهم فيه، كما شكر إدارة نادي مصر المقاصة على السماح له بدخول تحدٍ جديد في الدوري الإماراتي.

ويتصدر العين جدول ترتيب الدوري الإماراتي مع الوصل برصيد 25 نقطة لكل منهما بعد مرور 11 جولة.

حسين الشحات: أنا في بالغ السعادة بالانضمام إلى “الزعيم”، وأدرك جيدًا ما المطلوب مني خلال التحدي الجديد في الدفاع مع زملائي اللاعبين عن شعار أحد أفضل فرق قارة آسيا والوطن العربي، خصوصًا وأن الفريق مرشح قوي للمنافسة على جميع البطولات التي يشارك فيها محليًا وخارجيًا #نادي_العين — Al Ain FC (@alainfcae) ٨ يناير، ٢٠١٨