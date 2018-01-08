العين يكشف مميزات لاعبه الجديد حسين الشحات

العين يكشف مميزات لاعبه الجديد حسين الشحات

المصدر: فريق التحرير

أعلن نادي العين الإماراتي، اليوم الإثنين، رسميًا، تعاقده مع المهاجم المصري حسين الشحات، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

وقال العين في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: إنه تعاقد مع الشحات، الذي يبلغ من العمر 26 عامًا، بديلًا للبرازيلي داينفريس دوغلاس.

وعدد العين، عبر موقع “تويتر”، مميزات اللاعب المصري، وقال: إن الشحات يتمتع بالإمكانيات الفنية العالية، بالإضافة إلى إجادته اللعب في عدة مراكز كصانع لعب، وجناح وظهير أيمن.

وأضاف متصدر الدوري الإماراتي ان الشحات صاحب المركز الثالث على لائحة ترتيب هدافي الدوري المصري، برصيد 9 أهداف بعد مرور 17 جولة.

من جهته، وجّه حسين الشحات الشكر لإدارة العين ومدربه زوران ماميتش؛ لوضع ثقتهم فيه، كما شكر إدارة نادي مصر المقاصة على السماح له بدخول تحدٍ جديد في الدوري الإماراتي.

ويتصدر العين جدول ترتيب الدوري الإماراتي مع الوصل برصيد 25 نقطة لكل منهما بعد مرور 11 جولة.

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