الجزيرة الإماراتي يتعاقد مع العمانيين محمد المسلمي وحارب السعدي

تعاقد نادي الجزيرة الإماراتي مع الثنائي العماني، المدافع الدولي حارب السعدي، والمدافع الأيسر محمد المسلمي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويعتبر حارب السعدي لاعب المنتخب العماني، أحد نجوم النسخة 23 لبطولة كأس الخليج، التي اختتمت منافساتها مؤخرًا بالكويت، وهو أحد اللاعبين المهمين الذين يعتمد عليهم المدرب الهولندي بيم فيبريك، وانضم السعدي إلى المنتخب العماني العام قبل الماضي، عندما كان عمره 26 عامًا، وبفضل الخبرة التي اكتسبها في الدوري؛ تمكن من انتزاع مكان أساسي في تشكيلة الأحمر.

بدأ حارب السعدي مسيرته بمدرسة الكرة بنادي السويق، وتدرب على يد المدرب سهيل الرشيدي، الذي قال عنه إنه زرع فيه روح التحدي والمثابرة، وتدرج من فئة الناشئين إلى الشباب والأولمبي، وصولًا إلى الفريق الأول، مشيرًا إلى أن نجاحه في نادي السويق؛ كان بفضل الاستقرار الإداري، والنجوم الموجودة به، والدعم الكبير الذي حظي به من جماهير الفريق.

خاض السعدي أول مباراة في الدوري العماني، في موسم 2010-2011 مع فريق السويق، الذي لعب معه 4 مواسم، قبل التوقيع لفريق صحم في موسم 2014-2015، لكن تجربته لم تستمر طويلًا، ليعود مرة أخرى إلى فريقه الأصلي.

وهذه تمت

الجزيرة يتعاقد مع

لاعبي منتخب عمان ..

لاعب الارتكاز والمدافع

حارب سعيد ، محمد المسلمي

كل التوفيق للطرفينhttps://t.co/dlIRDvpXar — فارس عوض (@farisf9) January 8, 2018

بينما يعد محمد المسلمي أحد أبرز المدافعين، ومن أصحاب الخبرة في تشكيلة المنتخب العماني، خاصة أنه يظهر في بطولة كأس الخليج للمرة الثالثة في مشواره، بل ساهم بشكل واضح في بلوغ منتخب بلاده إلى المربع الذهبي.

بدأ محمد المسلمي مسيرته في نادي صحم، وانتقل منه إلى الشباب العماني في 2011، وبعد موسم واحد وقع لفائدة الفنجاء، الذي استمر معه 4 مواسم، قبل أن ينتقل في 2016 إلى السويق، فريقه الحالي.