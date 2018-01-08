في انتظار الإعلان الرسمي.. أحمد خليل يتم انتقاله للعين الإماراتي

كشفت تقارير صحفية إماراتية عن أن نادي العين الإماراتي أتم صفقة ضم أحمد خليل، قادمًا من نادي الجزيرة الإماراتي، بعد ضم حسين الشحات من نادي مصر المقاصة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “البيان”، فإن إدارة نادي العين تستعد للإعلان عن التعاقد مع أحمد خليل، مهاجم منتخب الإمارات، والحاصل على جائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2015، وحسين الشحات نجم المقاصة، بعدما نجحت في إنهاء المفاوضات مع اللاعبين.

العين الإماراتي يتعاقد مع الدولي الإماراتي احمد خليل وحسين الشحات لاعب المقاصه المصري — عبدالله الكعبي (@Abdulla_ElKaabi) January 8, 2018

كما أكد الإعلامي عبدالله الكعبي، الأنباء على حسابه الرسمي على “تويتر”، قائلاً: “العين الإماراتي يتعاقد مع الدولي الإماراتي أحمد خليل وحسين الشحات لاعب المقاصة المصري”.

ويغلق باب الانتقالات الشتوية في الدوري الإماراتي مساء اليوم الاثنين.

ويحتل العين حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 25 نقطة خلف الوصل صاحب الصدارة بفارق الأهداف.