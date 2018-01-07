اتحاد الكرة الإماراتي يكشف حقيقة استقالة عبدالله صالح وعبيد هبيطة من جهاز المنتخب الأول

نفى الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، الأنباء التي تم تداولها خلال الساعات الماضية، عن استقالة الثنائي عبدالله صالح المشرف على المنتخب، وعبيد هبيطة مدير المنتخب، من الطاقم الإداري للمنتخب الأول.

ونشر الاتحاد بيانًا رسميًا على حسابه على “تويتر”، اليوم الأحد، قائلًا: “لا صحة لما يتم تداوله عبر بعض المواقع، بخصوص استقالة الكابتن القدير عبدالله صالح والكابتن عبيد هبيطة، من الطاقم الإداري للمنتخب الوطني الأول”.

وأضاف: “يدعو الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، إلى استقاء الأخبار والمعلومات المتعلقة به من حساباته الرسمية”.

لا صحة لما يتم تداوله عبر بعض المواقع بخصوص استقالة الكابتن القدير عبدالله صالح و الكابتن عبيد هبيطه من الطاقم الاداري للمنتخب الوطني الاول و يدعو الاتحاد الاماراتي لكرة القدم مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى استقاء الأخبار والمعلومات المتعلقة به من حساباته الرسمية. pic.twitter.com/aaX6QAGokv — UAEFA (@uaefa_ae) January 7, 2018

وكانت أنباء قد ترددت عن استقالة الثنائي؛ بسبب ما أثير حول خروج لاعبي المنتخب الوطني من معسكر الأبيض، قبل مباراة عُمان في نهائي كأس خليجي 23.

وكانت شائعات قد لحقت اثنين من لاعبي المنتخب الإماراتي، بشأن السهر حتى ساعة مبكرة من صباح يوم مباراتهما مع عُمان، وهو ما كشف عنه رئيس اتحاد الكرة مروان بن غليطة، في مؤتمر صحافي عقده في الكويت، أول من أمس، وقد أعلن مروان بن غليطة عن تشكيل لجنة تحقيق فورية؛ لبحث الموقف من كافة الجوانب.

وأضاف رئيس الاتحاد الإماراتي: “المنتخب لم يظهر بالمستوى المأمول له في معظم المباريات؛ بسبب تراجع مستوى بعض اللاعبين الكبار، وما حدث في البطولة لن يمر مرور الكرام”.