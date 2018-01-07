شباب الأهلي دبي يضم الكرواتي أنتي أرسينغ

أعلن نادي شباب الأهلي دبي، ضم اللاعب الكرواتي أنتي أرسينغ لصفوفه رسميًا، قادمًا من صفوف هايدوك سبليت.

وتوصل النادي الإماراتي إلى اتفاق مع نادي سبليت، على ضم أرسينغ، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وسجل أرسينغ 12 هدفًا وصنع 6 في 21 مباراة مع فريق هايدوك سبليت الموسم الحالي، علمًا أنه يبلغ من العمر “28 عامًا”.

ويحتل هايدوك سبليت المركز الثاني على لائحة ترتيب الدوري الكرواتي، برصيد 38 نقطة خلف دينامو زغرب المتصدر الذي يملك 50 نقطة.

في المقابل، يحتل شباب الأهلي دبي المركز السادس على لائحة ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 15 نقطة، بفارق 10 نقاط عن المتصدرين الوصل والعين.

ولم يحقق شباب الأهلي دبي أي فوز في آخر 7 مباريات في الدوري الإماراتي، إذ تعادل 6 مرات متتالية وخسر في السابعة أمام الوصل 3/0.