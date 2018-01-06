نادي النصر الإماراتي يعيد قيد مهاجمه المغربي عبدالعزيز برادة

أعلن النصر، المنافس في دوري المحترفين الإماراتي اليوم السبت، إعادة قيد مهاجمه المغربي عبد العزيز برادة في قائمة الفريق، بدلًا من ماورو زاراتي أرجنتينيّ المولد، الذي كان معارًا من واتفورد الإنجليزي.

وقال النادي في حسابه على تويتر: “شركة النصر لكرة القدم تُعيد قيد اللاعب عبد العزيز برادة في قائمة الفريق، بدلًا من ماورو زاراتي الذي طلب إنهاء عقده”.

فترة الانتقالات الشتوية|

شركة النصر لكرة القدم تُعيد قيد اللاعب عبدالعزيز برادا في قائمة العميد بدلاً من ماورو زاراتي. — AL NASR FC (@ALNasrSC) January 6, 2018

وانتقل زاراتي إلى فيليز سارسفيلد الأرجنتيني على سبيل الإعارة من واتفورد بعد رحيله عن النصر.

ويستعد النصر لاستئناف مشواره في الدوري، عندما يستضيف الشارقة يوم الخميس المقبل، ويحتل النصر المركز الرابع برصيد 17 نقطة متأخرًا بثماني نقاط عن الوصل المتصدر مع نهاية النصف الأول من المسابقة.