مباراة الإمارات وعُمان.. عموري يهدر ضربة جزاء في توقيت قاتل (فيديو)

أهدر عمرعبدالرحمن “عموري”، مهاجم منتخب الإمارات، ركلة جزاء لفريقه، أمام منتخب عُمان، خلال لقاء الفريقين في نهائي كأس الخليج 23.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح علي مبخوت في الدقيقة 87، نفذها عموري ونجح حارس عُمان في التصدي لها.

ويصطدم المنتخب الإماراتي بنظيره العُماني في المباراة النهائية، التي تقام على إستاد جابر الأحمد الدولي.

وتقابل المنتخبان في الدور الأول من البطولة، وكانت الغلبة للأبيض الإماراتي، بتوقيع علي مبخوت من ركلة جزاء.

ويأمل الأبيض الإماراتي تحقيق الفوز والتتويج بالبطولة للمرة الثالثة، بينما يسعى الأحمر العُماني للفوز بالبطولة للمرة الثانية في تاريخه.

وكان قد تجاوز منتخب الإمارات في نصف النهائي منتخب العراق بركلات الترجيح، بعد التعادل السلبي، في حين تغلب المنتخب العُماني على المنتخب البحريني 1/0.