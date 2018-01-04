مانشستر سيتي يتصدر قائمة أغنى أندية العالم

يتصدر نادي مانشستر سيتي الإنجليزي قائمة أغنى أندية العالم، وفقًا لدراسة حديثة أجراها مركز “وسيريكس”، ليثبت متصدر الدوري البريميرليغ أنه النادي الأكثر نموًا من الناحية الاقتصادية.

وأنفق سيتي 213 مليون جنيه إسترليني في الصيف الماضي على تدعيم صفوفه، ورغم ذلك احتل المركز الأول في دراسة أجراها مركز “سوسيركس فوتبال فاينانس” بين مئة نادٍ حول العالم، بعد حصر الأصول المالية الثابتة والأموال التي يملكها النادي في البنوك واستثمارات الملاك السابقة والمقبلة، والديون الموجودة على النادي.

وكشفت الدراسة التي ظهرت نتائجها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أن سيتي، الذي فقد أربع نقاط فقط في 22 مباراة بالدوري هذا الموسم، حقق عائدات قياسية بلغت 473.4 مليون جنيه إسترليني للسنة الثالثة على التوالي، ليتصدر الترتيب على حساب آرسنال، بينما سيطرت الأندية الإنجليزية على المراكز العشرة الأولى، إذ جاء توتنهام في المركز الخامس ثم مانشستر يونايتد سابعًا وتشيلسي تاسعًا.

ووفقًا للدراسة، احتل المدفعجية المركز الثاني برصيد 766 مليون جنيه إسترليني من الأصول الثابتة، بعد انتقال النادي من ملعب هايبري إلى استاد الإمارات، لكن يونايتد فقط يملك أموالًا أكثر من آرسنال في البنوك (307 ملايين إسترليني) مقابل 300 مليون للنادي اللندني.

وتشير الدراسة إلى أن آرسنال يملك القدرة المالية للدخول في سوق الانتقالات الشتوية، بينما خلصت الدراسة إلى أن مانشستر سيتي يعتبر من “الحالات الأكثر شهرة في الاستثمارات الأجنبية الكبيرة التي غيّرت وضع النادي للأفضل. والقيمة الاستثمارية العالية لملاك النادي تستفيد من الأداء القوي للفريق”.

وتفوق آرسنال على باريس سان جيرمان في الترتيب، حيث حل النادي الفرنسي في المركز الثالث، بينما جاء ليفربول في المركز 16، وليستر سيتي في المركز العشرين، مقابل المركز الرابع لقوانغشتو الصيني والسادس لريال مدريد، بينما جاء برشلونة في المركز 13.