نادي شباب الأهلي دبي يضاعف عرضه لضم أنتي إرسينغ

ذكرت تقارير صحفية كرواتية، اليوم الخميس، أن نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي رفع قيمة عرضه للتعاقد مع اللاعب أنتي إرسينغ الذي يلعب لنادي هايدوك سبليت الكرواتي.

وقالت صحيفة “Dalmatinskiportal” إن إدارة نادي شباب الأهلي دبي أرسلت عرضًا بقيمة 1.5 مليون دولار للتعاقد مع إرسينغ.

وسجل إرسينغ 12 هدفًا وصنع 6 في 21 مباراة مع فريق ايدوك سبليت الموسم الحالي، علمًا أنه يبلغ من العمر 28 عامًا.

ويحتل هايدوك سبليت المركز الثاني على لائحة ترتيب الدوري الكرواتي، برصيد 38 نقطة خلف دينامو زغرب المتصدر الذي يملك 50 نقطة.

في المقابل يحتل شباب الأهلي دبي المركز السادس على لائحة ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 15 نقطة، بفارق 10 نقاط عن المتصدرين الوصل والعين.

ولم يحقق شباب الأهلي دبي أي فوز في آخر 7 مباريات في الدوري الإماراتي، إذ تعادل 6 مرات متتالية وخسر في السابعة أمام الوصل 3/0.