مدرب عُمان: خسارتنا أمام الإمارات كانت مفاجأة لن تتكرر في النهائي

أكد “بيم فيربيك” مدرب عُمان أن الخسارة أمام الإمارات في مرحلة المجموعات في كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 23) كانت مفاجأة، ولن يكون هناك المزيد من المفاجآت عندما يلتقي الفريقان في النهائي غدًا الجمعة.

وحسمت الإمارات مواجهتها الأولى أمام الإمارات في المجموعة الأولى بالفوز 1/0 بفضل ركلة جزاء من علي مبخوت.

وتملك الإمارات سجلًا جيًدا أمام عُمان في مباريات كأس الخليج، إذ جاء لقبها الأول على حسابها عندما تغلبت عليها 1/0 في نهائي خليجي 18.

وفي 21 مواجهة بين المنتخبين في البطولة فازت الإمارات 12 مرة مقابل 3 هزائم، وتعادل في 6 مباريات.

لكن المدرب الهولندي يثق هذه المرة في الفوز على الإمارات والتتويج باللقب على استاد جابر الدولي في الكويت.

وقال “بيم فيربيك” خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس: “مواجهة يوم غدٍ لقاء قمة بين منتخبين كبيرين، وخسارتنا في المباراة الأولى بالبطولة كانت مفاجأة، ولن يكون هناك المزيد من المفاجآت”.

وأضاف:”مرتاحون وواثقون في أنفسنا، وجميع اللاعبين على أتم الاستعداد عقب الفوز على البحرين في قبل النهائي”.

وتأهلت عُمان للنهائي بفضل هدف سجله أحد لاعبي البحرين بالخطأ في مرماه في مباراة قبل النهائي يوم الثلاثاء الماضي.

وأضاف المدرب الهولندي:”فريق الإمارات من أفضل منتخبات البطولة، خاصة أنه استقبل هدفًا وحيدًا خلال 4 مباريات، ومباراة النهائي مختلفة، وكل اللاعبين جاهزون، والفوز بلقب كأس الخليج مهم للغاية لتحقيق الشهرة للفريق واللاعبين والمدرب كذلك، ونعلم نقاط القوة والضعف للمنافس، ويتبقى الأداء الخططي في الملعب”.

وقال سعد سهيل لاعب عُمان إن هدف أي لاعب في الخليج هو التتويج باللقب نظرًا للاهتمام الشعبي والإعلامي الكبير بالبطولة”.

وأضاف:”تأهلنا للنهائي جاء بفضل كل أعضاء الفريق من لاعبين وجهازين فني وإداري، وجاهزون جميعًا لتقديم مباراة قوية في النهائي والعودة إلى عُمان بالكأس الغالية التي ستكون الثانية في تاريخ البلاد”.